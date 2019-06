Arrow: al via i casting per il ruolo del futuro John 'JJ' Diggle Jr.

Secondo quanto riportato da TVLine, la produzione di Arrow è attualmente alla ricerca dell'attore che interpreterà la versione adulta di John "JJ" Diggle Jr., già comparso nella sua versione più piccola nel corso della settima stagione.

Stiamo parlando infatti del vero figlio di John Diggle e della moglie Lyla. Il report non offre alcun dettaglio in merito al suo ruolo nell'ottava e ultima stagione dello show con Stephen Amell, ma a quanto pare il network sarebbe alla ricerca di un giovane sui vent'anni che rispecchi la versione del personaggio nel 2040 o circa.

I fan dell'Arrowverse hanno già potuto dare un'occhiata alla versione adulta del personaggio per come apparsa in Legends of Tomorrow nell'episodio Star City 2046, dove era semplicemente chiamato Connor Hawke (interpretato ulteriormente sempre da Joseph David-Jones) e dove era all'opera come nuovo Green Arrow. Tuttavia, quella timeline è stata cancellata dall'esistenza, come stabilito nel flash forward mostrato nella settima stagione di Arrow, dove JJ finì per odiare la sua famiglia e diventare il leader della gang di Deathstroke.

Con la notizia di questo casting appare evidente che nell'ultima stagione di Arrow verrà esplorato ancora di più il dramma insito nella famiglia Diggle, che si aggiunge alla notizia del passaggio a regular di Joseph-David Jones, che suggerisce a sua volta un ruolo significativo per la storyline mostrata nel flash forward.

Inoltre, c'è molta attesa per questa ottava e ultima stagione di Arrow, anche per via del crossover Crisi sulle Terre Infinite che verrà introdotto proprio nel corso della stagione, secondo Stephen Amell, di cui ha scherzato: "Probabilmente saranno cinque episodi, non lo so, potrebbero essere undici, non lo so. Posso dirti che Crisis on Infinite Earths inizierà prima del crossover. Inizia prima del crossover. Crisis on Infinite Earths fondamentalmente è iniziato alla fine della settima stagione di Arrow e non si fermerà fino a quando non sarà finita la serie".