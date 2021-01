Arrow: chi è l'arciere più forte in assoluto? La classifica dei personaggi

L'unica cosa che distingue Freccia Verde dagli altri eroi DC è sicuramente la sua arma preferita e quanto è bravo a usarla. Oliver Queen potrebbe benissimo essere il miglior arciere dell'Arrowverse, ma di certo non è l'unico.

Sebbene ciò non renda Oliver meno unico o interessante come personaggio, è importante notare quanti personaggi condividono il suo particolare set di abilità, anche se non presentano le sue stesse competenze. Il fatto che l'Arrowverse abbia introdotto così tanti tiratori, facendoli sentire tutti come personaggi distinti è di per sé un'impresa impressionante. Quindi, detto questo, ecco tutti gli arcieri che esistono nell'Arrowverse classificandoli dal meno al più importante:

Huntress: Helena Bertinelli ha questo nome in codice grazie a Quentin Lance. Lei è diversa dalla maggior parte degli altri personaggi in questa lista visto che è l'unica a usare principalmente una balestra come arma preferita, soprattutto a causa della sua mancanza di allenamento con un arco ricurvo. La sua imprevedibilità la rende una minaccia per avversari ancora più abili come Oliver Queen e Sara Lance. Talia Al Ghul: Talia è la figlia di Ra's al Ghul, l'ex leader della Lega degli Assassini, e sorella di Nyssa Al Ghul. È a capo di una propria squadra simile alla Lega degli Assassini e ha avuto un ruolo importante nell'addestramento sia di Yao Fei che di Oliver Queen. In seguito ha continuato ad addestrare Adrian Chase e ha lavorato al suo fianco per cercare di vendicarsi di Oliver per aver ucciso suo padre. Emiko Queen: Emiko è stata presentata nella stagione 7 come la sorella perduta da tempo di Oliver Queen e il risultato di una relazione che Robert Queen ha avuto con una donna di nome Kazumi Adachi. È l'ex leader dell'organizzazione terroristica, il Nono Cerchio, e ha ricevuto la sua formazione in giovane età dal finanziatore del terrorismo, Dante. Thea Queen: dopo essere stata riportata indietro dalla morte usando la Fossa di Lazzaro a seguito di uno scontro con Ra's Al Ghul che la lasciò gravemente ferita, iniziò a lavorare al fianco di suo fratello come vigilante e usando il soprannome di "Speedy". Prima di essere addestrata da suo padre, Malcolm Merlyn, Thea era già un arciere piuttosto abile, come dimostrano i numerosi trofei nella sua stanza. Evelyn Sharpe: dopo aver inizialmente affrontato Oliver mentre imitava Black Canary, Sharpe si unì al Team Arrow come una delle nuove reclute, assumendo il nome in codice Artemis e sostituendo Thea Queen come secondo arciere della squadra. È rimasta un membro della squadra fino a quando non si è allineata con Adrian Chase dopo aver scoperto che Oliver era precedentemente "The Hood" facendola dubitare della sua posizione di eroe. Roy Harper: Roy ha iniziato come un giovane esperto di strada delle Glades, spesso ricorrendo al furto per tirare avanti. Alla fine incontrò Oliver Queen e iniziò a chiamarsi "Arsenal", diventando il suo primo vero aiutante. In qualità di protetto di Oliver, Roy ha imparato a tirare con l'arco ed è diventato esperto in poco tempo. Sebbene non sia abile come altri personaggi, ha dimostrato di essere in grado di tenere testa a personaggi come Nyssa Al Ghul. John Diggle: mentre Diggle è solitamente associato al suo ruolo di Spartan, non si deve dimenticare che ha anche ricoperto il ruolo di Freccia Verde durante le indagini dell'FBI su Oliver. Anche se il suo livello di abilità non è affatto vicino a quello di Oliver, è abbastanza competente con un arco da poterlo usare con successo durante i combattimenti. Yao Fei: Yao Fei Gulong è stata una delle prime persone che Oliver ha incontrato sull'isola di Lian Yu. Alla fine è andato a fare da mentore a Oliver per un po' di tempo e ha servito da ispirazione per la sua nuova identità di Hood quando è tornato per la prima volta a Star City. Shado: era la figlia di Yao Fei Gulong e un alleato di Oliver e Slade Wilson mentre erano tutti su Lian Yu. È stata lei a insegnare per la prima volta ad Oliver il tiro con l'arco dopo essere stata portata sull'isola da Edward Fyers come leva contro suo padre per far sì che Yao Fei si unisse alla causa di Fyers. Mia Smoak: è la figlia di Oliver Queen e Felicity Smoak. Nella sua giovinezza, è stata addestrata da Nyssa Al Ghul a causa dell'assenza di suo padre. Provava risentimento nei confronti di quest'ultimo per averla abbandonata, ma poi scoprì la verità dopo averlo incontrato durante l'evento Crisi delle Terre Infinite. Post-Crisi, dopo aver ripristinato i suoi ricordi, ha continuato sulle orme di suo padre operando come la Freccia Verde del 2040 insieme a Laurel Lance (da Terra 2) alias Black Siren e una sfollata nel tempo, Dinah Drake aka Black Canary. Prometheus: come Oliver, Adrian è stato addestrato da Talia Al Ghul mettendolo in condizioni di parità con il suo rivale durante i loro numerosi combattimenti. Cupid: Carrie Cutter ha iniziato come ex ufficiale di polizia e S.W.A.T. del dipartimento di polizia di Starling City. Dopo essere stata salvata da Oliver durante l'attacco di Slade Wilson alla città, Cutter ha sviluppato un'ossessione per Freccia Verde. Questa ossessione ha portato alla sua formazione nel tiro con l'arco e poi all'uccisione e all'attacco di persone usando frecce a forma di cuore nel tentativo di attirare la sua attenzione. Nyssa Al Ghul: Nyssa è la figlia di Ra's Al Ghul e sorella di Talia Al Ghul. Lei, come sua sorella, ha avuto anni di allenamento nella Lega grazie alla crescita a Nanda Parbat. Era l'ultimo leader della Lega degli Assassini ed è l'unica persona vivente che ha detenuto il titolo. Era responsabile dell'addestramento sia di Mia Queen che di Sarah Lance. Malcolm Merlyn: Dark Archer è stato il primo cattivo principale dello show per la prima stagione e la più grande minaccia contro cui Oliver si è scontrato. Ha dimostrato di essere un avversario formidabile più e più volte con anni di addestramento come membro sia di The Hidden che della Lega degli Assassini, quest'ultima delle quali ha continuato a guidare. Oliver Queen: nonostante non sia il primo dei nomi di questa lista ad aver usato un arco, è sicuramente il più importante. È senza dubbio il migliore, superando anche chi con le sue capacità ha contribuito ad allenarlo. Ha aperto la strada ad altri come Roy, Evelyn e sua figlia Mia. In 10 anni, Oliver ha affinato le sue capacità e ha affrontato e sconfitto minacce come il Reverse Flash e le forze dell'Anti-Monitor. L'impatto che ha avuto su molti per gli anni a venire lo rende già l'arciere più importante di tutti.

