Arrow al cinema con gli altri film DC? Stephen Amell dice di no

L'attore Stephen Amell, protagonista dell'acclamata serie TV Arrow, non mostra particolare entusiasmo nei confronti dell'idea di vedere il suo personaggio trasporto sul grande schermo e all'interno del macrocosmo dei film del Worlds of DC.

Amell ha voluto rispondere indirettamente a una domanda che spesso gli viene rivolta dai fan, che desidererebbero vederlo coinvolto all'interno delle dinamiche dell'ormai ex DC Extended Universe, ribattezzato appunto Worlds of DC.

I primi film dell'universo cinematografico condiviso DC, come L'uomo d'acciaio e Justice League, fecero registrare un'accoglienza non entusiasmante, ma l'apprezzamento degli appassionati, unito agli ottimi risultati al botteghino, per i film stand-alone dedicati ad Aquaman e Shazam!, hanno ridato nuova linfa vitale al progetto. Per questo motivo il personaggio di Oliver Queen - che Stephen Amell sarebbe disposto a reinterpretare in Arrow - è risultato uno dei più accreditati per il passaggio dal media televisivo a quello cinematografico.

Queste le parole di Allem, che al MCM Comic-Con di Londra ha sottolineato la sua preferenza per la serialità televisiva:

"Non faccio distinzioni tra TV e Cinema. Se si esclude il fenomeno mondiale di Avengers, gli argomenti più gettonati riguardano quasi sempre quelli televisivi, come l'Arrowerse o Game of Thrones. Per questo quando le persone pensano al perché del mio rifiuto a voler far parte di un film, io dico sempre 'Perché dovrei farlo? lo show in tv sta andando bene'. Inoltre se potessi scegliere tra film della durata di più di due ore, come Avengers: Endgame, o show televisivi di ventidue, io preferirei quest'ultimi ".

Ricordiamo infine che Arrow tornerà con l'ottava stagione, che chiuderà definitivamente la serie. Sarà composta da dieci episodi e debutterà nel corso del 2019.