Arrow: Colton Haynes dice addio alla serie con un post su Instagram

Manca poco ormai al termine di Arrow, con il crossover Crisi sulle Terre Infinite che debutterà l'8 dicembre. E se i fan avranno tempo di salutare i loro beniamini verso fine gennaio, il cast e la troupe hanno concluso la produzione dello show poche ore fa e Colton Haynes ha voluto pubblicare su Instagram un messaggio di saluti.

Nel post su Instagram, che contiene una serie di foto di vari momenti condivisi sul set di Arrow, l'interprete di Roy Harper ha riflettuto sul suo periodo passato nella serie, che sta per terminare dopo otto lunghe stagioni.

"Oggi è l'ultimo giorno di Arrow. L'ultimo giorno in cui andrò a lavorare con questi meravigliosi esseri umani, in uno show che mi ha dato così tanto. Queste persone sono state con me in tutti i momenti belli e tristi, e mi hanno aiutato ad andare oltre più di quanto io li possa ripagare. Grazie a Greg Berlanti per avermi portato in questo meraviglioso viaggio, e a tutti gli incredibili autori, produttori, cast, troupe e fan per essere stati così fantastici in tutti questi anni".



Il personaggio di Colton Haynes è presente sin dalla prima stagione, prima come ricorrente e poi nel cast fisso fino alla terza stagione, per poi comparire come guest nelle stagioni quattro e sei, prima di tornare nel cast regolare dalla settima.

"Non avremmo potuto concludere lo show senza riaverlo" ha spiegato Beth Schwartz. Lo showrunner della serie ha condiviso su Twitter la prima versione dei personaggi mentre i produttori hanno pubblicato una lettera di saluto a tutte le componenti dello show.