Arrow, Colton Haynes rivela i motivi del suo addio: 'Non sopportavo un membro del cast'

A due anni dalla conclusione di Arrow, uno dei protagonisti dello show, Colton Haynes, si apre sui motivi del suo addio dopo la terza stagione.

Per chi non lo ricordasse, Haynes nella serie interpretava Roy Harper/Arsenal. Presente sin dall'inizio della corsa, il personaggio ha acquisito un ruolo sempre più importante nel Team Arrow capitanato da Oliver Queen. Tuttavia improvvisamente l'attore ha lasciato lo show dopo la terza stagione per una brutta depressione. Il personaggio di Roy è poi tornato come regular in Arrow 7, per poi andare nuovamente via e apparire solo per sporadici episodi nella stagione 8. Si è parlato molto dei motivi di questo secondo addio, e inizialmente si è pensato che fosse un problema di contratto. Ma così non era, come confermato anche dallo stesso Haynes, che ha ammesso di aver lasciato a causa di un membro del cast.

"Avevo lasciato il mio lavoro a tempo pieno in Arrow all'inizio dell'anno, presumibilmente perché il mio contratto era scaduto", ha scritto Haynes nel suo nuovo libro di memorie Miss Memory Lane. "Ma in realtà lo avevo fatto perché ero troppo depresso e non potevo sopportare di lavorare con uno dei miei compagni di cast". Di chi si tratti non ci è dato saperlo, ma sembra che il problema doveva essere piuttosto importante per portare l'attore a lasciare un franchise così rilevante.

L'interprete di Roy apparirà ancora nell'Arrowverse in futuro? Chissà. Intanto Haynes è pronto a tornare in Teen Wolf, di cui è in arrivo un film.