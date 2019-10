Arrow: Colton Haynes torna nel ruolo di Roy Harper per la stagione finale

Per raccontare il viaggio di Oliver Queen verso Crisi sulle Terre Infinite, l'ultima stagione di Arrow riporterà nella serie diversi attori che in passato hanno partecipato allo show. Tra i fan si era diffusa una certa preoccupazione sulla presenza di Colton Haynes ma ora è stato confermato che l'attore sarà Roy Harper anche nell'ottava stagione.

La notizia ufficiale arriva tramite un reporter di Entertainment Weekly, nel quale si dice che Colton Haynes sarà una star ricorrente nell'ultima stagione, concludendo le avventure di Harper con Oliver Queen.

Colton Haynes ha retwittato la notizia di Entertainment Weekly, di fatto confermando la sua presenza nello show. All'inizio dell'anno l'attore si era aperto sulla sua battaglia contro l'alcolismo e l'ansia rivelando tutti i dettagli in un post sui social.



"Provo un'immensa gioia quando qualcuno viene da me e mi dice come la mia disponibilità ad aprirmi su argomenti come depressione, ansia, alcolismo, e dipendenza li abbia in qualche modo aiutati. Ho lottato l'anno scorso, cercando di trovare la mia voce, ed è stata la lotta più bella che abbia mai dovuto affrontare".

La serie riporterà per l'ultima volta sul piccolo schermo Stephen Amell nei panni del protagonista dello show che ha dato origine all'Arrowverse.

Ieri sono state pubblicate una carrellata di immagini che riguardano le avventure di Oliver Queen in quest'ultima stagione mentre il produttore di Arrow ha affermato che presto avremo ulteriori nuove notizie sul crossover, Crisi sulle Terre Infinite.