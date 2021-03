Arrow: ecco com'è nato il personaggio di John Diggle e come è diventato canonico nella DC

John Thomas Diggle, noto anche con il suo nome in codice Spartan, è un personaggio immaginario dell'Arrowverse, introdotto per la prima volta nell'episodio pilota del 2012 della serie televisiva Arrow. Il personaggio è stato creato per la serie da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg ed è interpretato da David Ramsey.

Nella serie, Diggle viene presentato come un militare veterano e la nuova guardia del corpo di Oliver Queen. Nel tempo il suo rapporto con Oliver si evolve e diventa il suo migliore amico e confidente nella sua crociata come Freccia Verde, unendosi a lui come Spartan e per un po' prende anche il posto di Freccia Verde. Dopo che Oliver ritorna ad essere Freccia Verde, lascia la squadra e si unisce ad A.R.G.U.S.

Ramsey riprende il suo ruolo nelle serie dell'Arrowverse The Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl. Riprenderà il ruolo in un episodio della seconda stagione di Batwoman e in un episodio della serie Superman & Lois. Il personaggio appare anche nei romanzi tie-in di Arrow e nei fumetti digitali, così come nel videogioco Lego Batman 3: Beyond Gotham. Mentre Diggle è stato originariamente creato per la serie televisiva, dal 2013 un personaggio con lo stesso nome è apparso nella serie Green Arrow pubblicata da DC Comics. Ma come è stato creato?

Nel febbraio del 2012, David Ramsey è stato scelto nell'episodio pilota di Arrow nei panni di John Diggle, un "ex militare che ora lavora come guardia del corpo su commissione che si trova presto intrappolato in una battaglia di ingegno, lealtà e fiducia". Il personaggio è stato creato dagli ideatori di Arrow Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg e prende il nome dallo scrittore di fumetti Andy Diggle. È stato creato appositamente per la serie, tanto che Guggenheim ha sempre affermato che Diggle è stato progettato per essere uguale a Oliver Queen (Stephen Amell) sotto "molti aspetti" tra cui le loro capacità e l'intelligenza. Ha inoltre spiegato che le abilità reciproche di Diggle erano un mezzo per impostarlo all'inizio della serie come confidente del personaggio di Oliver.

Diggle ebbe così tanto successo di critica e di pubblico che si pensò di renderlo sempre più importante all'interno dell'Arrovwerse, motivo per cui poi divenne canonico anche in altre produzioni correlate.

