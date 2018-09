Arrow: un combattimento in prigione nel nuovo teaser della settima stagione

The CW ha rilasciato su Twitter un nuovo teaser per l'imminente settima stagione di Arrow. La clip mostra Oliver Queen impegnato in un duro combattimento all'interno della prigione.

Iniziata 7 anni fa, la serie ha dato il via a quello che oggi conosciamo con il nome di Arrowverse, che comprende attualmente 4 serie (Supergirl, The Flash, DC Legend's of Tomorrow e, ovviamente, Arrow), e che sta per vedere l'ingresso di nuovi personaggi importanti come Batwoman (interpretata da Ruby Rose), che avrà una serie tutta sua, e Lois Lane.

Alla fine della sesta stagione di Arrow Oliver Queen si è accollato le responsabilità del vigilante Freccia Verde ed è finito in prigione. Potete trovare il nuovo teaser in calce alla notizia.

Il protagonista non se la passerà molto bene in prigione, dal momento che si trova nello stesso posto abitato da numerosissimi criminali che lui stesso ha contribuito ad incarcerare. Si tratterà di una lotta per la sopravvivenza vera e propria stavolta. Al momento non sappiamo nulla della stagione entrante del serial CW ma possiamo confermarvi la data di première, il 15 ottobre. Il titolo del primo episodio sarà Inmate 4587 (detenuto 4587).

Il cast dello show comprende Stephen Amell nei panni Oliver Queen, David Ramsey in quelli di John Diggle, ed Emily Bett Rickards come Felicity Smoak. Dopo essere stato essente dallo show, Colton Haynes ritornerà ad interpretare Roy Harper nella nuova stagione.