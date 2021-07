Arrow, come finisce la serie TV su Freccia Verde con Stephen Amell

Ha segnato l'inizio di un universo di serie a lei collegate, e la sua fine non può che essere stata triste per il pubblico. Parliamo di Arrow, lo show che racconta la storia del giustiziere con l'arco, Freccia Verde, e che si è conclusa dopo otto stagioni. Ma come sono finite le cose per Oliver Queen/Freccia Verde?

In molti tra i fan si sono chiesti perché Arrow si è concluso con l'ottava stagione, ma probabilmente dopo tanti anni era quasi una fine naturale per la serie. Nel crossover Crisi sulle Terre Infinite, la morte di Oliver ci aveva sconvolti, e l'ultimo episodio di Arrow ci ha permesso di vivere questo lutto insieme ai suoi cari. Nella puntata finale, infatti, gli amici e i parenti di Oliver provenienti dal presente e dal futuro, si riuniscono in occasione del suo funerale. Ci sono proprio tutti, compresa Mia Smoak, che arriva dal 2040 ed è stata portata nel 2020 da Sara.

La morte di Freccia Verde è stato un evento traumatico, ma anche fondamentale per la serie. Le sue conseguenze, infatti, hanno cambiato per sempre la vita dei suoi amici. John Diggle e Lyla ad esempio ritrovano la figlia Sara, che adesso è John Jr. in seguito al Flashpoint creato da Barry Allen. Invece Moira, Tommy e Quentin che erano morti nelle precedenti stagioni, sopravvivono, e tornano.

Durante la celebrazione del funerale di Freccia Verde, un evento sconvolge tutti. William teenager viene rapito da John Byrne, il primo nella lista del padre di Oliver a non essere stato ucciso ma incarcerato. Ha inizio dunque una missione per il salvataggio di William, durante la quale i personaggi avranno modo di chiarire questioni personali rimaste in sospeso.

Diggle e Lyla decidono di andare a vivere a Metropolis, e Dinah li segue. Accettata la morte dell'amico, John comprende infatti anche che la città è un posto abbastanza sicuro da non aver bisogno di vigilanti. Thea, invece, si riappacifica con Roy, che le chiede di sposarlo. Rene accetta la carica di sindaco offerta da Quentin, mentre Laurel, che si è chiesta per molto tempo perché Oliver non avesse riportato indietro la Laurel di Terra 1 che era la sua versione migliore, capisce di andare bene così com'è.

Alla fine i vigilanti risolvono la situazione, e Mia spedisce Byrne in prigione. La funzione può adesso tenersi. Non manca nessuno, ci sono anche altri vigilanti, e Diggle racconta del sacrificio di Oliver, che ha salvato tutti. Proprio lui poco dopo vedrà un'astronave rotta che emana luce verde. Che si tratti del nuovo Freccia Verde? Chissà.

L'episodio si conclude nel 2040, con il ricongiungimento di Felicity e Oliver alla Queen Consolidated, il primo posto in cui Oliver l'aveva notata anni prima. I due sono adesso finalmente insieme, e Oliver le racconta la storia di quando l'ha vista per la prima volta.

Un finale che non può che soddisfare il pubblico, che sente già la mancanza della serie. Ma non disperate, perché c'è tutto un universo di prodotti per voi all'interno dell'universo di Arrow, anche se l'Arrowverse quest'anno non ci regalerà crossover.