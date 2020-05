Arrow: come guardare in streaming la serie con Stephen Amell

Arrow è la fortunata serie del canale The CW, basata sul personaggio di Freccia Verde: si tratta del supereroe protagonista di una serie di fumetti pubblicata da DC Comics, interpretato sul piccolo schermo da Stephen Amell. Come vedere dunque in streaming lo show?

Sono diverse le opzioni per vedere Arrow in lingua originale o in italiano: anzitutto è possibile gustarsi tutta la serie su Infinity - l'ultima stagione è sbarcata in Italia su Sky e sulla piattaforma Mediaset dal 3 aprile scorso, per un lungo e sofferto addio.

Un altro modo per vedere lo show incentrato su Oliver Queen, che dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta ritorna nella sua città natale Starling City nei panni del giustiziere mascherato, è quello di ricorrere ad Amazon Prime Video. Vale tuttavia la pena sottolineare che sul servizio streaming del colosso dell'e-commerce sono presenti soltanto le prime cinque stagioni.

In alternativa, è possibile usufruire di Chili e Rakuten TV, dove le cose funzionano diversamente: si possono infatti noleggiare i contenuti senza effettuare una sottoscrizione mensile. Quindi, facendo un esempio, i fan hanno la possibilità di acquistare la visione della prima stagione di Arrow al prezzo di 9,99 euro su Chili, pur senza un abbonamento. Per finire, lo show è disponibile anche su TimVision, ma presenzia nel catalogo solo con la sua prima stagione.

Va precisato che Arrow non è disponibile su Netflix, tantomeno su Disney+. Gli appassionati si chiedono intanto se Stephen Amell tornerà mai nell'Arrowverse, ma al momento pare che le speranze non ci siano. A proposito dello show, avete visto Katie Cassidy allenarsi come una furia a kickboxing?