Arrow: ecco come nasce Starling City, a quale città si è ispirata CW?

Arrow è una serie televisiva ideata e prodotta da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg. Basata sul personaggio di Freccia Verde, supereroe protagonista di una serie di fumetti pubblicata da DC Comics.

Arrow è stata la prima vera serie televisiva del così detto Arrowverse e venne seguita poi dalle serie spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow, entrambe inserite nel medesimo universo. Gli showrunner della serie sono Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Marc Guggenheim.

La serie era incentrata su Oliver Queen, interpretato da Stephen Amell, che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, ritorna nella sua città natale, Starling City, nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow. Ecco, proprio Starling City: da dove prende spunto?

Star City, precedentemente Starling City, era una delle principali città di Washington negli Stati Uniti. È stata fondata intorno al 1877 ed era la sede di diverse importanti aziende e società come Queen Consolidated, Palmer Technologies e Merlyn Global Group. Nonostante fosse una metropoli fiorente, Star City era piena di povertà, criminalità e corruzione. Si dice che avesse una popolazione di 576.000 persone, anche se questo numero è presumibilmente fluttuato a seguito di diversi attacchi terroristici alla città.

Nella serie televisiva, però, si è fatta un po' confusione perché non si è mai capito dove si trovi esattamente. Abbiamo ottenuto un sacco di informazioni contraddittorie, ma sulla base delle informazioni che abbiamo osservato e sentito dovrebbe essere vicino a Chicago. In realtà in alcuni episodi si pone anche vicino a Seattle e San Francisco. Insomma, la confusione è molta ma è presente anche in Green Arrow e nei fumetti correlati.

Star City è stata posta in vari luoghi nel corso degli anni. All'inizio, era posta sulla costa orientale (sulla baia del Massachusetts) e vicino ai Grandi Laghi (Lago Michigan). Negli ultimi decenni, è rimasto in gran parte confinato alla costa occidentale, dove è stato visto come un sostituto sia di Seattle che di San Francisco. Nell'attuale linea temporale DC, Star City si trova "da qualche parte" sulla costa della California settentrionale, un po' a nord della stessa San Francisco.

Nella realtà esiste pure un'omonima città, ma è un comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato della Virginia Occidentale, nella Contea di Monongalia. Insomma, un'aggiunta ulteriore alla confusione generale.

