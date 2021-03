Arrow, come ha ottenuto la parte Stephen Amell? Riviviamo il suo percorso

La serie televisiva Arrow è ormai giunta alla fine, ma il successo di Stephen Amell nei panni del protagonista è indubbio. Come ha ottenuto il ruolo? Lo ha raccontato lo stesso attore durante la premiere dell'ottava stagione.

Durante una lunga intervista per Entertainment Weekly, Stephen Amell aveva dichiarato di essere stata la prima persona a fare un'audizione per la parte di Green Arrow e che era riuscito fin da subito a farsi amare dalla produzione tanto da essere contattato in tempi molto ristretti. L'attore ha infatti raccontato:

"Un sabato ero andato a una partita di hokey con mio cugino Robbie che mi disse 'hai ottenuto un provino per Arrow?' e io risposi 'no, cosa è Arrow?'".

Amell non conosceva assolutamente l'esistenza della serie, ma quanto richiesto dalla produzione sembravano calzargli a pennello. Il cugino, quindi, gli disse:

"Ho letto il pilota e mentre lo leggevo continuavo a vedere te".

L'aspetto più curioso è che proprio suo cugino voleva prendere parte al provino, ma lasciò il posto ad Amell:

"Mi presentai al provino e c'erano David Nutter, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg. Greg Berlanti stava nel suo ufficio, perché aveva detto 'se trovate qualcuno di interessante, fatemelo sapere'. Così ho iniziato a leggere e a un certo punto Dave Nutter mi ha chiesto di uscire per qualche minuto. Quando sono rientrato, c'erano altre undici persone e mi hanno fatto leggere di nuovo".

Il giorno seguente, Amell ebbe la parte di protagonista nella celebre serie DC. Per altri approfondimenti su Arrow, ecco quanti costumi ha cambiato Oliver Queen e cosa fa oggi Emily Bett Rickards.