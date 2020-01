Arrow si è comportato come il villain Parallax in Crisi Sulle Terre Infinite?

Riflettiamo sul ruolo che ha avuto Arrow nel crossover Crisi Sulle Terre Infinite. Alcuni accomunano il compito che l'eroe dell'Arrowverse ha svolto nel finale a quello del villain Parallax, comparso nel fumetto Zero Hours: Crisis In Time.

Oliver Queen si è preso la responsabilità di resettare il multiverso, sacrificandosi per il bene di tutti gli altri. Ciò ha in qualche modo costituito la fine di un'era, come si può vedere dal video tributo in onore di Arrow.

I vari universi narrativi supereroistici trovano però sempre il modo di ritornare ad intrecciarsi. Nei fumetti ciò è avvenuto molto frequentemente, e un esempio ci giunge da Zero Hours: Crisis in Time, miniserie nella quale la realtà veniva nuovamente messa in crisi a causa di un'anomalia temporale. La serie era quasi un seguito di Crisi Sulle Terre Infinite e serviva anche a giustificare tutti gli errori di continuity avvenute nei comics degli anni '80 e '90.

Il tema principale era appunto l' alterazione temporale ad opera di Parallax: il villain era in realtà la Lanterna Verde Hal Jordan, che aveva perso la testa in seguito a tragedie subite in passato. Deciso a cambiare il corso delle cose e a riportare la sua vita alla normalità, Parallax lancia un attacco al tempo stesso e si propone di distruggere l'universo per poi riavviarlo. In un certo senso ci riesce ma, paradossalmente, proprio Oliver Queen lo colpisce con una freccia. Insieme ad altri eroi, quest'ultimo innesca un nuovo Big Bang che permette alla realtà di ristabilirsi. Già nel fumetto appariva strano che Arrow si battesse per poi sostituirsi a Parallax, ma c'è da dire che il personaggio, anche nella serie CW, lo fa per ragioni eroiche e non per motivazioni basate sull'egoismo, e l'universo che ricrea non è vincolato ai suoi desideri.

Il sacrificio di Arrow ha commosso i fan, e alcuni di loro hanno avviato una raccolta fondi per la creazione di una statua di Arrow a Vancouver.