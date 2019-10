Arrow: Constantine apparirà in una puntata dell'ottava stagione

La conclusione della serie dedicata al personaggio DC interpretato da Stephen Amell è sempre più vicina. Dopo aver scoperto che Colton Haynes ritornerà in Arrow 8, i fan dello show saranno entusiasti di sapere che anche Constantine avrà un ruolo nelle prossime avventure di Oliver Queen.

Non è la prima volta che il personaggio interpretato da Matt Ryan fa la sua comparsa nella serie dedicata a Freccia Verde: gli appassionati delle vicende mago britannico hanno potuto rivederlo nel corso della quarta stagione, con il compito di recuperare l'anima di Sara Lance.

Nella foto, presente in calce alla notizia, condivisa da David Ramsey sulla sua pagina di Instagram ufficiale, possiamo vedere il volto di Diggle insieme a Stephen Amell, Katherine McNamara e lo stesso Constantine. Lo scenario attorno a loro sembra l'iconica foresta di Lian Yu, e a sostegno della tesi che vede un crossover tra il famoso cacciatore di demoni e il supereroe arciere troviamo il commento dell'attore all'immagine "La stagione finale di Arrow andrà in onda martedì prossimo... Chi è pronto?". Il fatto che la foto sia stata scattata per promuovere la stagione conclusiva dello show con protagonista Stephen Amell e non il crossover Crisi sulle Terre Infinite sta facendo sperare i fan di Constantine, ansiosi di rivederlo anche in altre serie TV.

Se cercate altre indiscrezioni sul finale dello show, vi lasciamo con queste immagini di Arrow 8.