Arrow: ecco cosa potrebbe nascondersi dietro il comportamento di Lyla

Il finale di metà stagione di Arrow si avvicina e sarà l'ultimo episodio prima di affrontare la Crisi sulle Terre Infinite. Nel frattempo, le cose si stanno già complicando per Oliver Queen (Stephen Amell) e tutti i suoi alleati. L'ultimo episodio andato in onda (Prochnost) lo dimostra.

Da qui in avanti, attenzione agli spoiler.



Durante l'episodio, infatti, Laurel (Katie Cassidy Rodgers) scopre che Lyla Michaels (Audrey Marie Anderson) è dalla parte di The Monitor (LaMonica Garrett). In seguito, Lyla viene confrontata dal marito John Diggle (David Ramsey), Oliver Quenn e la stessa Laurel. I tre, però, vengono colpiti da dei dardi tranquillanti.



Cosa avrebbe potuto spingere Lyla a unirsi a quest'entità misteriosa che sembra voglia distruggere l'universo? Matt Webb Mitovich di TV Line ha provato a fornire una risposta, che potremmo riassumere in: la piccola Sara Diggle.



La bambina è stata cancellata dall'esistenza, ma secondo il giornalista potrebbe essere l'elemento fondamentale per capire le azioni di Lyla. Uno degli indizi portati a supporto di questa ipotesi è uno scambio di battute durante la conferenza stampa tenutasi alla presentazione di Arrow. Una delle domande che sono state fatte era riguardo la possibilità che Sara fosse viva su un'altra Terra. Leggiamo dunque la risposta della showrunner Beth Scwhartz: "è una cosa che decideremo in questa stagione, tenete gli occhi aperti".

Insomma, alla luce di questa risposta, si può ipotizzare che The Monitor abbia promesso a Lyla un modo per farle riavere la figlia. Cosa ne pensate?



Il prossimo episodio in programma è il sesto, intitolato Reset. Andrà in onda il 26 novembre su The CW. Nel promo, possiamo ammirare il ritorno di Quentin Lance. A poche puntate dalla fine dello show, siete curiosi di conoscere le ultime parole pronunciate in Arrow?