Arrow: cosa farebbe Oliver se avesse dei poteri magici?

Stephen Amell, l'Oliver Queen di Arrow, ha rivelato ai microfoni di Comicbook cosa farebbe il suo personaggio se si ritrovasse improvvisamente in possesso di poteri magici.

Dopo gli accadimenti della season premiere di Arrow, la serie ammiraglia dell'Arrowverse giunta ormai alla sua ottava e ultima stagione, una riflessione sul destino di un determinato personaggio è sorta spontanea.

Adrian Chase (Josh Segarra), Prometheus su Terra-1, avrebbe avuto uno sviluppo decisamente differente, se solo avesse agito diversamente in un paio di occasioni, tanto che sarebbe potuto diventare addirittura Green Arrow, come su Terra-2.

Su Terra-1, quindi, non ha certo avuto il fato migliore, e Stephen Amell sembra concordare.

"Chase è diventato un criminale, ma sento che se Oliver ne avesse l'opportunità, se avesse, che so, dei poteri magici, e avesse l'opportunità di riportare indietro le persone... Credo che tenterebbe di recuperare Adrian, e gli direbbe 'Amico, questa volta vedi di fare le cose come si deve'" afferma l'attore.

E spiega: "Su Terra-2 (come vi mostrano gli sceneggiatori in maniera alquanto brillante) se un paio di situazioni fossero andate diversamente, chi sarebbe diventato Adrian Chase? Green Arrow. E ci avrebbe anche saputo fare. Quindi sì, Terra-1 è decisamente il peggior scenario possibile per lui".

E voi, che ne pensate?

Arrow è in onda ogni martedì su The CW.