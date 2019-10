Arrow: cosa vi ricordate del primo episodio in assoluto? Scopritelo in un quiz

Arrow è ormai giunta alla sua stagione conclusiva, ed è dunque il momento perfetto per fare un breve recap mentale della serie di CW. Ma se volete rendere le cose ancora più interessanti, provate a farlo sotto forma di quiz. Cosa vi ricordate del primo episodio in assoluto dello show?

La serie che ha dato il via all'Arrowverse, sempre più in espansione, ha debuttato infatti nel 2012, e sono dunque passati circa sette anni dall'episodio pilota dal quale tutto è cominciato. Quali sono i vostri ricordi di quella puntata? È quello che si è chiesta TV Line, che ha provveduto ad ideare un quiz di ben 24 domande che metterà a dura prova anche i più accaniti fan della serie.

Se volete provarci, vi rimandiamo alla pagina del questionario, dal sito internet di TV Line, per l'appunto. Come pensate di cavarvela?

Nel frattempo la serie sta andando avanti, e nell'ultima stagione sono già previsti diversi cammeo, tra cui quello di Susannah Thompson nei pani di Moira, Colin Donnell in quelli di Tommy Merlyn e John Barrowman in quelli di Malcolm Merlyn. Sul nostro sito inoltre, trovate alcune anticipazioni sull'ultima stagione di Arrow. Ad esempio nelle foto del terzo episodio di Arrow viene svelato il ritorno di Willa Holland. Che ne pensate?