Arrow, quanti costumi ha cambiato Oliver Queen? Ripercorriamoli tutti

Arrow di Stephen Amell ha dato il via all'Arrowverse. Durante lo spettacolo, Oliver Queen ha subito una seria trasformazione, passando da uno spericolato playboy a un uomo che non ha esitato a sacrificare la sua vita per i suoi amici salvando anche milioni di persone nel processo.

Questo cambiamento del personaggio ha portato anche a un cambiamento di costumi. Quasi ogni stagione ha mostrato un cambio d'aspetto del protagonista, quindi ecco tutti i diversi look che il personaggio titolare ha avuto durante le otto stagioni dello show. Le immagini le potete osservare in calce all'articolo.

Quando Oliver tornò a casa per la prima volta dal suo viaggio di cinque anni, iniziò la sua crociata per salvare Starling City. A quel punto, Oliver non aveva ancora incontrato lo straordinario designer Cisco Roman, quindi le sue opzioni erano limitate in termini di abbigliamento. Indossando un semplice abito verde con cappuccio, Oliver ha ripulito le strade della sua città. Molti fan considerano l'abito utilizzato nelle prime due stagioni di Arrow il look per eccellenza per questa interpretazione live-action del personaggio. Il fatto che Oliver lo indossi per quasi metà della durata dello spettacolo ha reso questo costume iconico.

Nella prima stagione, però, è presente anche un flashback esattamente nella sequenza di apertura dell'episodio pilota di Arrow. Questo presentava una sorta di prototipo del costume ufficiale e serviva a preparare il pubblico soprattutto dopo il disastroso costume di Superman in Smallville. Questo costume è stato battezzato come "il prototipo dell'isola" ed è stato usato in tutte le sequenze dei flashback.

Nella terza stagione, invece, quando Oliver ha accettato di unirsi alla Lega degli Assassini e diventare il prossimo Ra's al Ghul, rinuncia ufficialmente alla sua identità di Arrow. Ciò significava che l'eroe doveva eliminare il suo aspetto verde a favore di un trench nero con il cappuccio ufficiale della Lega. Paragonabile al costume da Dark Archer di Malcolm Merlyn, Oliver indosserà l'abito per la maggior parte della seconda metà della terza stagione dello show. Il problema principale con l'abbigliamento di Al Sah-him era il fatto che in nessun modo si distingueva tra lo stuolo di costumi della Lega degli Assassini apparsi durante la stagione. Per aggiungere la beffa al danno, Oliver ha indossato la tuta in una lotta con il Reverse Flash nella prima stagione di The Flash e sembrava completamente fuori luogo.

La stagione 4 di Arrow rimane una macchia indelebile sulla serie. Un fattore che potrebbe aver portato a un'uscita così poco brillante è stata la scelta dell'abbigliamento per l'eroe principale dello spettacolo. Per dirla chiaramente, avere un supereroe che non indossa le maniche quando affronta spesso i cattivi con le pistole è imperdonabile. Il design originale del costume di Oliver aveva lo scopo di permettergli di muoversi nell'ombra senza essere scoperto. Quindi avere i suoi bicipiti in piena mostra nella quarta stagione dello show sembrava controproducente per lo scopo originale della tuta.

In seguito al disastro dell'abito senza maniche della quarta stagione, dalla quinta alla settima stagione abbiamo osservato quello che molti considerano il miglior costume di Arrow. Oltre alle maniche, infatti, sono stati inseriti nuovi elementi che simboleggiavano una nuova era dello show. Con questa tuta Freccia Verde ha affrontato nemici del calibro di Prometheus e ha combattuto al fianco di Deathstroke alla ricerca di suo figlio. Insomma, indimenticabile!

La settima stagione di Arrow, però, ha visto anche l'introduzione della sorellastra di Oliver, Emiko (Sea Shimooka). Mentre suo fratello ha scontato del tempo in prigione, ha assunto il ruolo di Green Arrow in cerca di giustizia dopo la morte della madre, Kazumi. Tuttavia, il periodo di Emiko come vigilante di Star City è stato di breve durata poiché Oliver viene liberato da Slapside non molto tempo dopo aver iniziato la sua crociata. Indossando un abito simile al costume originale della quinta stagione, gli abiti di Emiko non hanno fatto molto per risaltare il personaggio.

Infine nell'ottava stagione abbiamo osservato un costume molto simile a quello delle stagioni 5-7, ma a differenza di quanto visto finora non mostrava una maschera per il viso. Questo perché, dopo essere stato arrestato, ormai il mondo conosceva la sua identità.

Nel frattempo la produzione di Superman & Lois sta procedendo con nuove foto dal set mentre un nuovo teaser di Batwoman è stato rilasciato con Javicia Leslie che prenderà il posto di Ruby Rose.