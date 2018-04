Arrow: David Ramsey anticipa qualcosa di molto importante per John Diggle

Nella corrente stagione di Arrow, John Diggle ne ha passate davvero tante: da storica spalla di Green Arrow, ha persino vestito i panni dell’arciere incappucciato, ma recentemente è cambiato qualcosa. A tal proposito, la star David Ramsey potrebbe aver anticipato un imminente evento molto importante per il suo personaggio...

L’attore ha invero condiviso via Twitter una criptica immagine che reca la dicitura “Domani”, quasi a voler indicare che nel corso della puntata di Arrow che verrà trasmessa stanotte accadrà qualcosa di sorprendente. Se lo scopo di Ramsey era quello di stuzzicare la curiosità dei fan, l’obiettivo sembra più che raggiunto, in quanto l’immagine (visionabile in calce all’articolo) mostra soltanto una specie di telo rosso che nasconde qualcosa.



Come teorizzato dai colleghi del portale d’informazione ComicBook, l’oggetto nascosto dal telo rosso potrebbe invero essere uno dei simboli che accompagnano la sequenza iniziale di Arrow, implicando che Diggle, nel corso della prossima puntata, potrebbe assumere un nuovo alter-ego supereroistico.



Poiché l’ex-marine ha recentemente troncato ogni rapporto col Team Arrow dopo un brusco litigio con Oliver Queen, il nuovo lavoro offertogli dalla moglie Lyla (Audrey Marie Anderson), attuale direttrice dell’ARGUS, potrebbe assegnargli un ruolo più ampio di quello ricoperto finora. Un ruolo che, a rigor di logica, conferirebbe una nuova identità a colui che è stato sia Green Arrow che Spartan.



E dal momento che lo stesso Ramsey ha recentemente confermato che la situazione non sarà affatto temporanea, l’idea che il suo simbolo possa essere aggiornato appare alquanto realistica. In ogni caso, non dovremo attendere poi molto per scoprire cos’abbia voluto dirci l’attore col suo criptico teaser, in quanto il telo rosso cadrà già nel cuore della notte.

Arrow torna ogni giovedì sulla rete statunitense The CW.