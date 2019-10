Arrow: David Ramsey anticipa che la stagione finale affronterà la situazione Green Lantern

Nel corso delle varie stagioni di Arrow gli autori hanno inserito indizi ed easter egg che suggerivano la possibilità che John Diggle diventasse Green Lantern, dando il via alle speculazioni dei fan. Queste teorie potrebbero trovare conferma nel corso della stagione conclusiva dello show targato The CW, come anticipato da David Ramsey.

Nel corso di un'intervista concessa a Collider, in cui ha parlato della sua esperienza sul set e del ritorno alla regia di un episodio di Arrow, l'attore ha risposto a una domanda su cosa possiamo aspettarci per il suo personaggio, John Diggle/Spartan, e la sua famiglia. "Lyla Michaels (Audrey Marie Anderson ndr) sarà molto importante nella stagione. È a capo della Argus. È la nuova Amanda Waller". Per questo, gli spettatori scopriranno come questo elemento influenzerà la sua relazione con Diggle. In più, verrà approfondito il rapporto con il figlio JJ.



Ramsey ha poi proseguito affrontando la questione Green Lantern: "penso che scopriremo cosa c'è in ballo con Green Lantern. Lo stiamo anticipando fin dalla seconda o terza stagione. Si tratta di una quantità incredibile di tempo e per questo dobbiamo dare una risposta e, da quello che so, lo faremo".

Che stia per giungere il momento in cui Diggle riceverà l'anello del potere?



Ricordiamo che Ramsey aveva già parlato del perché Green Lantern non sia comparso ancora in televisione e nel corso dell'intervista ha ribadito l'esistenza dei problemi logistici che vanno affrontati in un'operazione simile, ma ha anche espresso la sua fiducia nei confronti di Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Beth Schwartz, i quali "sono sempre stati espliciti circa quello che avrebbero voluto fare con Green Lantern".