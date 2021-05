Arrow, David Ramsey su quel cliffhanger: 'Esploreremo il rifiuto di John Diggle'

Il finale di Arrow, lo ricorderete, ha chiuso in maniera definitiva la storia di Oliver Queen ma ne ha lasciata aperta un'altra, quella di John Diggle. Oggi il suo interprete, David Ramsey, ha parlato a ruota libera del finale cliffhanger che lo ha visto protagonista e del perché il suo destino verrà approfondito ancora nelle serie dell'Arrowverse.

Nel finale, vedevamo John Diggle aprire un piccolo scrigno che improvvisamente si illuminava di un verde acceso. I fan hanno subito capito che quello che aveva in mano Diggle era l'anello di Green Lantern, e hanno cominciato a sperare di vedere la trasformazione del personaggio in una delle future serie dell'Arrowverse. Ma così non è stato.

Proprio secondo Ramsey vedremo le conseguenze del rifiuto di John Diggle a unirsi al Green Lantern Corps o a qualsiasi cosa implicasse il contenuto di quella scatola. In un'intervista concessa a TV Line , Ramsey ha spiegato che le sue apparizioni in Batwoman, The Flash, Superman & Lois e Supergirl esploreranno tutte l'impatto del suo rifiuto a quell'invito. "Si tratta di uno sguardo davvero molto preliminare a quello che succede a causa del suo rifiuto, e cosa vuol dire per il suo destino. Siamo alle conseguenze fisiche preliminari del suo rifiuto a qualsiasi cosa ci fosse in quella scatoletta".

Ramsey ha poi spiegato il perché di tale rifiuto da parte di John Diggle: "Abbiamo lavorato tanto nel corso degli anni per rendere John Diggle uno dei personaggi più con i piedi per terra di tutti. Ogni volta che viaggiava con Flash vomitava ed era sempre emozionato quando vedeva qualcuno volare. Tutte queste caratteristiche fanno parte di lui, del suo essere così umile. Dopo Crisi ha riottenuto la moglie che era stata soggiogata da Monitor e la figlia Sara che era stata cancellata dopo Flashpoint. Quindi l'ultima cosa che John Diggle vorrebbe è ricevere un invito da qualcosa di fuori dal mondo. Così rifiuta l'invito ma ci sono delle conseguenze a questo. Lo racconteremo nei quattro episodi che lo vedranno tornare".

Questi quattro episodi crossmediali con John Diggle vanno a coprire un po' l'assenza di un crossover ufficiale per l'Arrowverse quest'anno.