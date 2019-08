Arrow: David Ramsey su Green Lantern, la fine dello show e chi vorrebbe vedere in Crisis

Di indizi in proposito ce ne hanno dati, e lo stesso David Ramsey aveva detto la sua sull'introduzione di un certo personaggio. Adesso, con l'avvicinarsi dell' ultima stagione di Arrow e del crossover Crisi sulle Terre Infinite, le ipotesi su quello che potrebbe accadere non fanno che aumentare. Ne parla anche l'attore.

In un'intervista con Comicbook, che potete vedere cliccando sul link fonte della notizia, David Ramsey spiega meglio la "situazione Green Lantern".

"Marc [Guggenheim] è stato molto diretto nel rendermi partecipe del piano, e soprattutto delle politiche dietro una mossa come quella di portare Green Lantern sul piccolo schermo. Come sapete, è una proprietà di enorme importanza, e non è semplice realizzarla in ambito televisivo. Immaginate i costi. È una di quelle cose che, semmai si farà, richiederà moltissima preparazione".

Spiega l'attore, prima di soffermarsi su Arrow e quello che è stato per lui lo show: "È l'highlight della mia carriera. Nessuno si aspettava un successo del genere all'inizio, e Stephen durante il panel continuava a ripetere 'Ah, mi viene da piangere, mi metterò a piangere. Come faccio a fermarmi?' ma sapete, perché farlo? Non è una cosa da poco. Una cosa del genere non ricapiterà più, almeno non allo stesso modo. Dovremmo fermarci un secondo, fare un passo indietro, e viverla meglio che possiamo, godercela. Essere grati anche per questi momenti. Arrow è qualcosa di inaspettato, e che non si potrà mai duplicare. Quindi per quanto mi riguarda, sono davvero grato".

Ma con il grande crossover in arrivo, c'è qualcosa o qualcuno che Ramsey vorrebbe vedere per l'occasione?

"Se dovessi scegliere una cosa sola, direi Bruce Wayne. Non Batman. Anche se mi piace, ma è proprio Bruce Wayne che vorrei vedere".

E a quanto pare, David vedrà il suo desiderio realizzato, dato che Kevin Conroy sarà Bruce Wayne in Crisi sulle Terre Infinite.