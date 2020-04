Arrow: David Ramsey mostra il contenuto della scatola comparsa nel finale della serie

Tra le varie teorie promosse dai fan di Arrow in tutti questi anni è che John Diggle sia di fatto John Stewart, la prima prima Lanterna Verde afro-americana, e a un certo punto anche gli autori dello show hanno giocato con questa possibilità, incluso l'episodio finale andato in onda a fine gennaio.

Già in precedenza era stato rivelato che il patrigno di Diggle è Roy Stewart e, durante il crossover Elseworlds, il Flash di Terra-90 aveva accennato al fatto che il vigilante non stesse indossando il suo anello. Infine, in occasione della conclusione di Arrow, Diggle ha trovato una scatola che è precipitata sulla Terra. Una volta aperta, la scatola ha emanato una luce verde, lasciando intendere agli spettatori che si tratti dell'anello del Corpo delle Lanterne Verdi.



Ma cosa c'era davvero nella scatola? Ebbene, l'attore David Ramsey ha mostrato su Instagram l'oggetto di scena usato per avere quell'effetto. Nell'immagine che trovate in calce all'articolo, Ramsey ha in mano un cubo che emette una luce verde e ha scherzosamente commentato "il mio potere". Non sorprende, infatti, che nella scatola non ci fosse davvero un anello.



Ricordiamo ai fan dell'Arrowverse che stanno circolando delle voci che vedono Ramsey riprendere la parte di John Diggle in Superman & Lois. Se ciò dovesse essere confermato, non è da escludere che assisteremo alla trasformazione del personaggio in Lanterna Verde. Cosa ne pensate?



Per maggiori informazioni sullo show, vi lasciamo con la recensione di Arrow 8.