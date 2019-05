Arrow: David Ramsey parla della possibilità di diventare il nuovo Green Lantern

Nonostante sia già parte integrante dell'universo televisivo DC della The CW, David Ramsey è stato spesso accostato come possibile nuovo Green Lantern per il lancio del personaggio all'interno dell'Arrowverse.

The CW è stata furba nel corso degli anni a mandare alcuni indizi ed easter egg riferiti al personaggio di John Diggle come a possibile guardiano cosmico, ma le teorie dei fan si sono fatte ancora più insistenti nella penultima stagione di Arrow. Nel crossover dello scorso anno, il Flash degli anni '90 (John Wesley Shipp) scambiava Diggle proprio per il Green Lantern della sua Terra, quindi in Arrow venne rivelato che il padre di Diggle è chiamato General Stewart, stesso cognome di John Stewart, membro del Corpo delle Lanterne Verdi.

Nel corso dello scorso weekend, Ramsey ha avuto modo di parlare di queste speculazioni al MCM London Comic Con, dove ha detto di cominciare a credere che quegli indizi siano molto più che semplici easter egg. "Continuano ad anticipare queste cose... non so davvero cosa accadrà. Però è divertente notarle, e io adorerei imbarcarmi nella mitologia di John Stewart e di Lanterna Verde, così come in tutto quell'universo. Se John Diggle dovesse diventare Green Lantern, allora diventerebbe anche uno Stewart e se lo facesse, cosa accadrebbe al suo rapporto col padre; c'è ancora un sacco di storia riguardo John Diggle".

Sappiamo che Arrow terminerà con l'ottava stagione, la prossima; che possa servire da trampolino di lancio per far esordire un potenziale spin-off con protagonista Green Lantern? Staremo a vedere...