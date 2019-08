Arrow: per David Ramsey la serie è stata l'apice della sua carriera

La notizia che l'ottava stagione della serie dedicata a Freccia Verde sarebbe stata quella conclusiva ha commosso non solo i fan, ma anche tutti gli interpreti dello show. Nonostante sia stato annunciato un audio drama di Arrow, la fine della messa in onda delle puntate segna la conclusione di una storia che ha avuto un successo inaspettato.

L'attore David Ramsey sembra particolarmente felice di aver partecipato alla serie interpretando John Diggle, e in un'intervista a Comicbook ha ammesso che questo ruolo è stato il migliore nella sua carriera: "È stato il periodo più bello della mia vita. Il periodo migliore per la mia carriera. Ne stavo parlando con Stephen l'altro giorno, non è stata una serie di poco successo, nessuno si sarebbe mai immaginato questo e dobbiamo solo godercelo. Anzi fammi dire che non accadrà più niente del genere, o almeno non in questo modo. Per questo dobbiamo fermarci un attimo e goderci questo momento, perché Arrow è stato qualcosa di incredibile che nessuno avrebbe mai immaginato sarebbe finito così. Sono molto felice, ma ci penso molto".

Negli scorsi giorni anche Stephen Amell ha commentato il finale di Arrow, dichiarando di essere entusiasta per le scelte degli showrunner e per come è stato deciso di concludere le avventure del suo personaggio.