David Ramsey sul ritorno nell'Arrowverse: 'La fine di John Diggle è anche un nuovo inizio'

Nel corso di una recente intervista con ComicBook, l'attore David Ramsey ha dichiarato che dopo quasi un decennio nel ruolo di John Diggle in Arrow e degli altri spettacoli dell'Arrowverse di The CW, vorrebbe continuare a lavorare sul personaggio, almeno finché la sua storia sarà interessante.

L'attore, che apparirà al fianco dei colleghi Paul Blackthorne, Juliana Harkavy, Katherine McNamara e Michael Rowe durante la Virtual Fan Experience di Creation Entertainment, si ritroverà sicuramente ad affrontare l'argomento del finale di Arrow durante la sessione di Q&A live. Nel frattempo ha anticipato:

"Il modo in cui John Diggle ha concluso la serie lascia intendere che quella fine per lui è solo un nuovo inizio", ha detto Ramsey a ComicBook.com. "Quindi penso che per un personaggio come questo abbia ancora molto da dire e da dare, ma tutto dipende dalle persone che lo scrivono."

Il suo ritorno nell'Arrowverse dovrebbe essere solo quesitone di formalità, dato che ha già avuto alcune conversazioni con i produttori: "Ho parlato del mio ritorno", ha ammesso Ramsey. "Ma a me piace questo lavoro, mi piace recitare e non vedo l'ora di poter tornare a farlo. Questo blocco non ha fatto altro che accrescere la mia passione per la recitazione, e quando potrò rimettermi a lavoro accetterò qualsiasi ruolo ... se riguarderà un nuovo coinvolgimento nell'Arrowverse, allora sarei ancora più felice."

