Arrow doveva finire molto prima: la rivelazione di Stephen Amell

Dopo aver svelato che gli piacerebbe tornare a interpretare Oliver Queen, la star di Arrow Stephen Amell, durante l'apparizione di una settimana fa al Duke Energy Convention Center di Cincinnati, nell'Ohio, ha rivelato molti dettagli e aneddoti sulla serie che ha interpretato per circa otto anni e che si è conclusa ufficialmente nel 2020.

Un fan accanito, che attendeva con ansia l'incontro con l'interprete di Oliver Queen, è riuscito a registrare Amell durante la sua conferenza stampa e qui l'attore ha rivelato un dettaglio di Arrow che, se si fosse concretizzato, avrebbe sicuramente fatto infuriare molti fan. Nel frattempo, anche Katie Cassidy tornerebbe volentieri nel suo personaggio.

Amell ha rivelato durante la conferenza, con grande sorpresa di molti, che Arrow era stato originariamente progettato per durare 5 stagioni. Quest'idea non è poi così sconvolgente da scoprire ai giorni nostri, considerando che le fondamenta della serie Arrow - i suoi flashback - sono durate per le prime cinque stagioni dello show, prima di giungere a un punto di svolta nel dare il via alla stagione 1 di Arrow durante gli ultimi minuti del finale della stagione 5.

Naturalmente, il finale della stagione 5 di Arrow è stato uno dei migliori cliffhanger della televisione supereroistica fino ad oggi, e se la troupe avesse deciso di concludere lo show in quel modo, il futuro dell'Arrowverse sarebbe stato completamente diverso.

Mentre la stagione 5 di Arrow ha posto fine ai famigerati flashback della serie, la stagione 7 di Arrow ha introdotto i flashforward, introducendo le versioni future dei membri del Team Arrow: Felicity Smoak, Dinah Drake e Rene Ramirez, ma anche le versioni future di Oliver Queen e dei figli di Felicity Smoak: Willaim Clayton e Mia Queen.

Sinossi: Quando il playboy miliardario Oliver Queen, presunto morto, torna a casa a Starling City dopo cinque anni trascorsi su un'isola remota del Pacifico, nasconde i cambiamenti che l'esperienza ha avuto su di lui, cercando segretamente di riconciliarsi con la sua ex Laurel. Di giorno riprende da dove aveva lasciato, facendo la parte dello spensierato donnaiolo di un tempo, ma di notte diventa Arrow e lavora per riparare ai torti della sua famiglia e riportare la città al suo antico splendore. A complicare la sua missione c'è il padre di Laurel, il detective Quentin Lance, che è determinato a mettere il vigilante dietro le sbarre.

Vi sarebbe piaciuto vedere Arrow concludersi con la Stagione 5?