Tra Arrow e... Rocky IV: Marc Guggenheim parla del futuro dello show di The CW

Dopo otto stagioni la serie televisiva Arrow è giunta a conclusione, regalando ai propri fan non poche emozioni e situazioni spettacolari. Il produttore Marc Guggenheim, durante un'intervista, ha fatto riferimento al futuro dello show e in particolare sul personaggio di John Diggle.

Lo scorso 28 gennaio è andato in onda il finale di Arrow - l'ottava stagione è ancora inedita in Italia, ma potete comunque leggere la sinossi di Fade Out - dove molti dei personaggi storici della serie hanno reso omaggio al personaggio di Oliver Queen, dopo il suo eroico sacrificio durante il grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite.

Il giorno precedente alla messa in onda dell'episodio, il network statunitense ha organizzato una proiezione invitando alcuni giornalisti che hanno potuto rivolgere le proprie domande a Guggenheim, alla showrunner Beth Schwartz e all'attore David Ramsey, interprete di Diggle.

A proposito della misteriosa scatola verde che appare durante la puntata finale e sul futuro dell'Arrowverse, il produttore ha risposto citando ironicamente il film Rocky IV:

"Durante Rocky IV, quando Rocky è impegnato nella conferenza stampa in previsione dell'incontro con Ivan Drago, dice 'Si svolgerà a Natale, in Russia'. E quando le persone gli chiedono 'Perché?' lui risponde 'Questo è ciò che mi è stato detto'. Ogni volta che a me e David viene rivolta la domanda sulla scatola verde, accade la stessa cosa. Ovvero questo è ciò che mi è stato detto. Si tratta di qualcosa su cui abbiamo lavorato un anno fa con DC Entertainment. Abbiamo raggiunto un accordo e stabilito dei parametri, e non posso riferire qualcosa che violerebbe questo accordo".

Successivamente Guggenheim ha fatto riferimento al futuro di Diggle nell'Arrowverse:

"Con David abbiamo parlato molto del futuro di Diggle e di Arrow. Abbiamo alcune ottime idee e credo che ci penserò su. Inoltre David è diventato anche un grandissimo regista, quindi ci piacerebbe averlo sia davanti la cinepresa e sia dietro".

