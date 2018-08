Arrow: ecco come Stephen Amell immagina il finale della storia di Oliver Queen

Anche se l'Arrowverse è in pieno sviluppo, con l'entrata in scena di Ruby Rose nei panni di Batwoman, prima o poi le storie arriveranno a una conclusione e Stephen Amell sa già come dovrebbe finire, secondo lui, la storia del proprio personaggio.

Recentemente Amell è stato ospite del podcast Inside of You dell'attore di Smallville Michael Rosenbaum, che interpretava il ruolo di Lex Luthor nella fortunata serie con protagonista Tom Welling. Durante la chiacchierata due attori si sono confrontati su cosa significhi interpretare lo stesso ruolo per quasi un decennio e Rosenbaum ha raccontato di essersi sentito per lungo tempo intrappolato nel ruolo di Luthor, molto prima che lo show finisse. Ovviamente ci si chiede se anche Amell abbia la stessa sensazione e lui ha condiviso dei pensieri molto profondi al riguardo. Ecco la chiacchierata, riportata in parte da Comicbook.com:

"Stephen Amell: "Beh, hai tirato fuori una bella domanda. Questo è qualcosa a cui stavo pensando recentemetne: cos'altro deve fare il mio personaggio?

Michael Rosenbaum: "Morire!"

SA: "Questa è l'unica cosa che gli rimane da fare in effetti."

MR: "Ma Freccia Verde può morire?"

SA: "Certo, non ha mica i superpoteri"."

Tranquilli, pare che nonostante questo scambio di pensieri non sarà questo il finale per Ollie, almeno per ora!

"Trovo incredibilmente difficile credere che possa accadere - non credo che qualcuno voglia farsi un autogol uccidendo il personaggio principale dello spettacolo. L'unica cosa che gli rimane da fare - e non ha bisogno di morire per farlo - è lasciare un'eredità, perché ci sono diversi show satellite. L'assenza di Oliver Queen significa che deve essere qualcun altro a prendere il suo posto come Green Arrow ... Penso che lasciare un'eredità sia l'ultima casella rimasta da segnare al personaggio."

Gli show Arrowverse torneranno rispettivamente in queste date, il prossimo autunno:

The Flash il 9 ottobre; Black Lightning il 9 ottobre; Supergirl il 14 ottobre; Arrow il 15 ottobre; Legends of Tomorrow il 22 ottobre.