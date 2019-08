Arrow: Echo Kellum anticipa un ritorno inaspettato nella serie

Durante le prime sette stagioni di Arrow si sono alternati diversi personaggi a fianco di Oliver Queen e, in occasione dell’ottava e conclusiva stagione, potrebbe esserci un ritorno a sorpresa.

Curtis Holt, interpretato da Echo Kellum, è comparso in quattro stagioni dello show, inizialmente come personaggio ricorrente nella quarta stagione e in seguito come membro fisso del cast nelle tre successive. Dopo un abbandono in cui non escludeva un ritorno a Star City, l’attore ha postato una foto su Instagram in cui sembra indicare che sarà della partita ancora una volta.

Holt, meglio conosciuto come Mister Terrific, uscì di scena in seguito agli eventi di Star City Slayers, quando gli autori usarono il pretesto di un’opportunità di lavoro a Washington. La soluzione aveva il vantaggio di lasciare la porta aperta nel caso si fosse deciso di farlo apparire ancora. E sembra proprio che Holt combatterà il crimine insieme a Green Arrow e tutti gli altri.

Eric Wallace, showrunner della sesta stagione di Flash, aveva già raccontato durante il Comicon di volere nella serie Mister Terrific e della possibilità di prenderlo in prestito. “non dico che succederà subito, ma proverò a portarlo nello show”. Dagli indizi disseminati dall’attore stesso e dalle dichiarazioni di Wallace possiamo dunque credere che vedremo ancora Curtis Holt nell’Arrowverse.

E voi sareste felici di un ritorno di Echo Kellum per il finale di Arrow?