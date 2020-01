Arrow Endgame: nel finale della serie John Diggle sarà Lanterna Verde?

Il finale di Arrow è ormai alle porte e, contrariamente agli altri capitoli conclusivi, le domande ancora senza risposta potrebbero essere più delle conferme che avremo. Una tra tutte è: vederemo finalmente Lanterna Verde? A darci qualche prezioso indizio, come già aveva fatto in passato, è proprio David Ramsey.

Il finale della serie seguirà anche lo scorcio visto in Crisi sulle Terre Infinite e ambientato su Oa, pianeta sede del Corpo delle Lanterne Verdi, e finalmente potremmo vedere incastrarsi tutti i pezzi raccolti negli anni: prima o poi John Diggle avrà un Anello del Potere.

Durante Elseworlds il Flash di Terra-90 aveva chiesto a John come mai non indossasse il suo anello, mentre nella settima stagione di Arrow abbiamo scoperto che il suo patrigno era il generale Roy Stewart, il ché trasformerebbe, in un certo senso, John Diggle in John Stewart, storica Lanterna dei fumetti.

In una precedente intervista Ramsey aveva commentato: "Dobbiamo scoprire cosa sta succedendo con Lanterna Verde. Ci abbiamo fatto riferimento per una pazzesca quantità di tempo, quindi è giunto il momento di premere quel pulsante."

Ormai, ad un solo episodio dalla fine, le possibilità si sono esaurite e stavolta è davvero un "adesso o mai più" per un debutto delle Lanterne in casa The CW e in merito l'attore afferma:

"Meritate risposte e le avrete sicuramente. Ne parliamo da anni e penso che tutti alla fine della serie saranno felici dell'epilogo."

Insomma, anche se non c'è ufficialità della cosa, tutto sembra puntare un un'unica direzione e questo espediente che sembrerebbe incastrasi perfettamente con il prossimo progetto di Greg Berlanti: il supervisore dell'Arrowverse ha in cantiere già da tempo The Green Lantern Corps, una nuova serie prodotta in collaborazione con la HBO.

Il finale di Arrow andrà in onda il 28 gennaio: per altri dettagli vi rimandiamo al promo di Fadeout e al dietro le quinte dell'ultimo episodio.