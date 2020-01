Arrow, l'ultimo episodio della serie si legherà al finale di Crisi sulle Terre Infinite

Parlando con The Hollywood Reporter, la showrunner Beth Schwartz ha commentato il clamoroso finale del crossover Crisi sulle Terre Infinite e spiegato come questo si collegherà all'ultimo episodio dell'ottava stagione di Arrow, col quale la serie chiuderà i battenti.

Nell'ultima puntata del crossover The CW, infatti, Green Arrow è morto lasciando di stucco i fan dell'universo televisivo DC, che non si aspettavano una mossa del genere ad una settimana dall'ultimo episodio dello show principale.

Secondo la Schwartz la morte del protagonista è definitiva, ma Stephen Amell comparirà ugualmente nell'ultimo episodio della sua serie: "Quella in Crisi sulle Terre Infinite non è la sua ultima apparizione. Ci sarà nell'episodio finale."

La showrunner ha anche voluto rassicurare i fan, garantendo che la puntata sarà una grande celebrazione della serie: "In un solo episodio abbiamo cercato di rendere all'intera serie e chiudere allo stesso tempo diverse trame per questi personaggi, che abbiamo imparato ad amare in tutte le nostre stagioni. Fondamentalmente abbiamo unito passato e presente, in un modo che speriamo sia molto soddisfacente", ha aggiunto.

Per quanto riguarda il motivo per cui il network ha scelto di uccidere Green Arrow nel crossover, la Schwartz ha spiegato: "E' sempre stato questo il piano. Abbiamo dichiarato nella settima stagione che il personaggio sarebbe morto per morire, e l'unico mistero che avevamo dalla nostra era quando sarebbe morto. Penso che a tutti noi sia piaciuta l'idea di non farlo accadere nel finale della serie, perché l'abbiamo visto prima e volevamo fare qualcosa di diverso."

