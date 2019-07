Arrow, il titolo di un episodio suggerisce il ritorno in un luogo familiare per Oliver

Il titolo del quarto episodio dell'ottava e ultima stagione di Arrow sembra suggerire il ritorno a un luogo del passato per l'arciere mascherato. Ma cosa vorrà dire?

Non si placano (anzi, aumentano) i rumor che vorrebbero la presenza di viaggi nel tempo nell'ultima stagione di Arrow.

E adesso, con la diffusione del titolo del quarto episodio dell'ottava stagione, le probabilità che si torni indietro nel tempo non fanno che salire. Ma sarà davvero di viaggi spazio-temporali che si tratta in questo caso, o avremo a che fare con nuovi flashback?

Dal tweet della showrunner della serie, Beth Schwartz, con la foto del copione dell'episodio 8x01 in bella vista (e un'action figure di Oliver/Freccia Verde con tanto di pizzetto), non possiamo evincere granchè al riguardo, se non che il titolo, Welcome to Hong Kong, sia un chiaro riferimento alla location che abbiamo visto per la prima volta nei flashback della terza stagione.

Ma di cosa si tratterà? Dovremmo quindi aspettarci anche il ritorno di Maseo/Sarab (Karl Yune) e Tatsu/Katana (Rila Fukushima)? E il simbolo cinese raffigurato sul copione, a cosa potrebbe riferirsi (secondo la traduzione più quotata nei commenti sottostanti il post, dovrebbe significare "negazione, rifiuto")?

Al momento non possiamo fare altro che continuare con le speculazioni, e magari sperare in qualche indiscrezione dal set.

L'ottava stagione di Arrow debutterà su The CW il prossimo 15 ottobre.