Arrow: Ernie Hudson potrebbe tornare nell'ottava stagione?

Nell'ottava e ultima stagione di Arrow potremmo veder tornare il Generale Stewart, il patrigno di Diggle. O almeno, così sosterrebbe l'attore interprete del personaggio, Ernie Hudson.

"Mi hanno già contattato. Hanno una stagione più breve, quindi probabilmente potrei tornare per qualche episodio. Non so cosa stiano tramando, se stiano gettando le basi per il prossimo stadio del personaggio di Diggle, o meno" racconta Hudson ai microfoni di Comicbook durante il Salt City Comic-Con.

L'attore celebre per il suo ruolo in Ghostbusters - Acchiappafantasmi, era apparso per la prima volta nello show nel corso della scorsa stagione, in qualità di patrigno di John Diggle (David Ramsey).

In molti, visto il cognome dell'uomo e la sua parentela con Diggle, avevano supposto un collegamento con il personaggio di Lanterna Verde, specie in virtù di quanto accaduto in Elseworlds: nell'ultimo crossover dell'Arrowverse, il Flash di John Wesley Shipp (Terra-90) avrebbe dato a intendere, con una battuta su un certo anello, che Diggle fosse il Lanterna Verde del suo mondo.

Staremo a vedere se gli indizi (e l'eventuale ritorno di Hudson) porteranno effettivamente a questa rivelazione, o daranno vita a inaspettati risvolti.

L'ottava e ultima stagione di Arrow debutterà il 15 ottobre su The CW, mentre Crisi sulle Terre Infinite, il crossover dei crossover, durerà ben 5 ore, e andrà in onda tra dicembre e gennaio.