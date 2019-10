Arrow: un famoso villain tornerà nel nuovo episodio della serie

Come avete potuto leggere nelle nostre prime impressioni di Arrow, la stagione conclusiva delle avventure di Oliver Queen si preannuncia ricca di colpi di scena e di suspense. In particolare i fan saranno entusiasti per il ritorno di un personaggio avversario di Stephen Amell.

Uno dei villain che hanno dato più filo da torcere è stato sicuramente Deathstroke, affrontato durante la seconda stagione dello show. L'emittente televisiva The CW ha però fatto sapere che il potente assassino potrebbe fare la sua ricomparsa a Star City, anche se con un'identità diversa da quella di Slade Wilson. Ecco la sinossi ufficiale della quarta puntata della serie: "Quando un misterioso Deathstroke fa la sua comparsa a Star City, Oliver e il suo team di Arrow decidono di sconfiggerlo da soli. Nel frattempo, mentre cercano di superare una loro perdita il team di Arrow del futuro proverà a capire come fermare JJ". L'episodio è stato diretto da Kristin Windell, mentre alla sceneggiatura troviamo Oscar Balderrama e Jeane Wong.

Nel frattempo i fan hanno notato numerosi easter egg presenti in Arrow 8, in particolare ha fatto molto parlare di sé una maschera di Batman, che ha portato gli appassionati dei fumetti e dei personaggi DC ad immaginare una serie TV dedicata al Cavaliere Oscuro.