Arrow, i fan condividono su Twitter i loro momenti preferiti dello show

Ma se per ogni fan Arrow ha rappresentato qualcosa di diverso, sono già tante le firme per la costruzione di una statua dell'arciere incappucciato da posizionare nella città Vancouver, in onore dello show e della sua conclusione.

Slade Wilson/Deathstroke (Manu Bennett) figura anche lui in diversi post, assieme a diverse iconiche sequenze, dalla prima volta in cui vediamo Oliver allenarsi al primo vero e proprio team up degli eroi dell'Arrowverse.

Immancabile la morte del migliore amico di Ollie (Stephen Amell), Tommy Merlyn (Colin Donnell), come anche il momento in cui Oliver indossa per la prima volta la maschera regalatagli da Barry (Grant Gustin).

La scorsa notte è andato in onda in America l' ultimo episodio di Arrow , la serie targata The CW che ha dato vita all'Arrowverse. I fan, su suggerimento del profilo ufficiale dello show, hanno dato l'addio a Oliver Queen postando i loro momenti preferiti degli ultimi otto anni.

I will miss #Arrow more than I can say! My favorite moment of the show was the reveal that Slade Wilson was still alive in season 2 and behind all the attacks in Star City!! #TheFinalBow pic.twitter.com/TeMOPGCfAW — Golf fan (@TWfan19) January 28, 2020

There was no choice to make ❤👑 #OlicityForever pic.twitter.com/GhmN14vCNh — karol 💘 arrow finale (@smoakqueenx) January 28, 2020

Here is one of my favourite memories where Barry gave him a mask #Arrow #TheFinalBow pic.twitter.com/SvgC5EbxYl — ₑₛₕₐ (@Idontknow_wtf) January 28, 2020

The creation of the Arrowverse pic.twitter.com/RyVscILuq1 — joey (@YoJeGameZ) January 28, 2020

I don’t think I need to say anything. pic.twitter.com/Q6qzvH9ehU — The Flash (@sadaqataliqadr1) January 28, 2020

