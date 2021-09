Arrow, Felicity Smoak doveva comparire in un solo episodio

Sebbene Felicity Smoak sia un personaggio dei fumetti DC, è improbabile che molti fan di Arrow la conoscessero quando ha debuttato nello show interpretata da Emily Bett Rickards. La sua doveva essere solo una comparsa fugace in un episodio della serie targata The CW, ma le cose sono andate molto diversamente.

Rickards è stata scelta per quello che doveva essere un ruolo minore, che inizialmente includeva letteralmente solo due scene, ma la sua evidente chimica con il protagonista e il resto della squadra e la sua performance sul set è stata notata da altri membri del cast e persino dal presidente della Warner Bros.

Una volta che l'episodio è andato in onda e Smoak è stata accolta favorevolmente da fan e critici, non ci è voluto molto ai creatori dello show per dare corpo al ruolo del personaggio e riportarla in altri episodi, con la sua presenza che cresceva con il passare delle stagioni.



Alla fine, Smoak è diventata un personaggio vitale non solo in Arrow, ma nell'intero universo DC televisivo, passando ad altre serie come Legends of Tomorrow e Supergirl. La sua interpretazione ha impressionato tutti così tanto che il personaggio è stato persino reintrodotto nei fumetti negli ultimi anni.



“Penso di essere stata molto fortunata. Felicity è arrivata in un punto in cui lo show aveva bisogno di quel tipo di luce e quel tipo di chimica, quindi sono stata fortunata a essere in grado di raccogliere tutto questo, adattarmi a quel ruolo e adattarmi allo spettacolo. Col passare del tempo, ho sentito molte storie, ma per quanto ne sapevo, ero stata scritturata per due scene: un giorno di recitazione. E stavo andando fuori di testa perché era così eccitante” ha detto Rickards in un’intervista a Refinery29.



Quelle due scene si sono trasformate in un ruolo regolare involontario, ma come racconta Rickards, c'erano molti fattori in gioco: "Stephen [Oliver Queen] si è complimentato molto nel mio primo giorno di lavoro; ha detto che si è divertito molto quando ha parlato con i produttori e i dirigenti. E poi, quando hanno mostrato l'episodio ai giornalisti per la prima volta, tutti hanno chiesto chi fosse Felicity, e questo ha suscitato un certo interesse. Sono stata sola molto fortunata... e poi c'è stata questa esplosione di amore, passione e affinità con lei”.

Felicity è stata la luce della squadra grazia alla sua personalità frizzante e contagiosa. Dopotutto, come tutti ricorderete, è stata la prima che ha fatto davvero sorridere Oliver dopo il suo ritorno da Lian Yu.

Rickard si è detta grata per la risposta dei fan alla sua evidente chimica con Stephen Amell, possiamo dire con certezza che la serie non sarebbe stata la stessa serie senza di lei. Arrow è andata in onda per otto stagioni dal 2012 al 2020 e Amell ha ammesso che tornerebbe per una nuova stagione di Arrow che dovrebbe includere anche Felicity ovviamente.

Scoprite il segreto della casa di Oliver in Arrow e 5 differenze tra il fumetto e la serie tv di Arrow nei nostri approfondimenti.