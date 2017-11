Arrow festeggia il Giorno del ringraziamento con un gradito ritorno!

Il Giorno del ringraziamento non può definirsi tale senza una riunione di famiglia o due, pertanto l’ultimo episodio di, intitolato appunto “”, ha finalmente riportato sugli schermi un volto cui i fan del serial sono molto affezionati.

Attenzione possibile Spoiler

Comparsa brevemente nel flashback incluso nella season premiere e rimasta in coma per tutti i successivi episodi, la bella Thea Queen (Willa Holland), che durante i fatti di Lian Yu ha riportato delle ferite piuttosto gravi, si è infine svegliata!



Mentre Oliver Queen (Stephen Amell) visitava l’amico John Diggle (David Ramsey), che proprio nella puntata di ieri notte ha scoperto di non poter continuare ad essere Green Arrow, un’infermiera ha informato l’attuale sindaco in carica del risveglio di sua sorella. Oliver e gli altri le hanno dunque fatto subito e, insieme, hanno tenuto una specie di cena del Ringraziamento attorno al suo letto d’ospedale.



Cosa possiamo aspettarci ora da Thea? Essendosi appena ripresa, è improbabile che possa partecipare all’imminente crossover e alle nozze West-Allen, ma dal momento che il finale di mid-season si avvicina sempre più, i fan scopriranno molto presto cosa le stia succedendo.



Incalzata qualche tempo fa sull’argomento, l’attrice Holland aveva detto: “Credo che proverà semplicemente a rimettere insieme e pezzi, e cercherà di capire cosa sia accaduto negli ultimi sei mesi. Ha ricevuto molte informazioni su sé stessa e sulla sua famiglia, e suo padre ha recentemente messo un piede su una mina per salvarle la vita. Penso dunque che, innanzitutto, dovrà fare i conti con tutto questo.”

Arrow torna lunedì prossimo con la seconda parte del crossover "Crisis on Earth-X".