Arrow: il finale di serie si avvicina, e anche le lacrime

Beth Schwartz, la showrunner dell' ottava e ultima stagione di Arrow, sa già che quando arriverà il momento di girare l'ultimo episodio, ci sarà una valle di lacrime.

"Siamo convinti che questo sia il momento giusto per concludere la serie, ma non credo che realizzeremo pienamente la realtà dei fatti finché non avremo in mano il copione dell'ultimo episodio. E allora temo che ci saranno parecchie lacrime... Sono certa che accadrà lo stesso durante l'ultimo giorno di riprese sul set. Sarà solo allora che realizzeremo davvero di essere arrivati alla fine" avrebbe dichiarato Beth Schwartz in un'intervista con Entertainment Tonight.

Eppure, gli sceneggiatori e i produttori sono già a lavoro sul finale di serie: "Lunedì, nella Writer's Room, abbiamo iniziato a lavorare sul series finale, quindi abbiamo già avuto un assaggio di quello stato d'animo. Non riuscivo a crederci... Anche solo dirlo sembrava assurdo. Verso la fine di ogni stagione, di solito iniziavamo a tirar fuori delle idee per quella successiva. Quest'anno, non ci sarà una stagione successiva. È una sensazione così strana" conclude la showrunner.

Ma prima dell'ultimo episodio, ne accadranno di cose, soprattutto considerando il crossover in cinque parti che riguarderà tutti gli show dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, e che influenzerà enormemente il corso degli eventi.

La stagione conclusiva di Arrow andrà in onda su The CW a partire dal 15 ottobre.