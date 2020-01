Arrow: nel finale della serie compare un personaggio inaspettato

Negli Stati Uniti, poche ore fa, è andato in onda l'ultimo episodio dell'ottava e conclusiva stagione di Arrow, serie madre dell'Arrowverse, che negli anni ha ottenuto grande successo tra i fan della DC Comics. E l'ultimo episodio non ha disatteso le aspettative, nonostante il velo di malinconia per la chiusura di un'epoca.

Se non volete spoiler sulla trama dell'ottava stagione di Arrow non proseguite nella lettura della news.



I personaggi si sono riuniti per il funerale di Oliver Queen (Stephen Amell) e l'evoluzione dell'episodio ha impiegato diverso tempo per mostrare come le cose si sono evolute nel mondo post-Crisi sulle Terre Infinite. Tutto questo ha comportato la comparsa inaspettata di un personaggio, acerrimo nemico e villain dello show: Deathstroke.

L'episodio si è aperto con una scena purtroppo familiare per i fan di Arrow: la morte di Moira Queen (Susanna Thompson) nell'episodio della seconda stagione, Seeing Red. Quel momento iconico si è verificato per mano di Slade Wilson/Deathstroke (Manu Bennett), che permise a Oliver di scegliere tra Moira e sua sorella, Thea Queen (Willa Holland), prima di colpire comunque Moira con una spada. E in questa versione post-Crisi, Oliver è riuscito ad ottenere un'arma e usarla per combattere Slade e salvare Moira. Sebbene non sia stato chiarito come si è conclusa la lotta, si è capito che Moira è sopravvissuta nel presente.

Tutto questo fa nascere qualche quesito, soprattutto sullo scontro tra Slade e Oliver. Resta difficile da capire se tutto questo possa ora essere sviluppato in un altro show dell'Arrowverse.

Il finale di Arrow svela chi era a conoscenza della timeline pre-Crisi mentre in questi giorni è stata pubblicata una clip del finale della serie. L'ottava stagione di Arrow debutterà in Italia il 3 aprile.