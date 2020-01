Arrow: il finale di serie svela chi è a conoscenza della timeline pre-Crisi

Nella notte scorsa è stato trasmesso l'attesissimo finale di serie di Arrow, che saluta quindi i suoi fan dopo otto stagioni e 170 episodi con protagonista il Freccia Verde di Stephen Amell. Proprio la puntata conclusiva ha rivelato chi è a conoscenza della timeline precedente la Crisi.

Come saprete, il sacrificio di Oliver Queen non ha solo salvato il Multiverso ma ha anche modificato la timeline esistente creandone una del tutto nuova, Earth-Prime, che ha modificato le vite di coloro che vivevano nel nuovo mondo (in questo, per esempio, Lex Luthor è un eroe). Gli effetti di questi cambiamenti sono stati affrontati principalmente negli episodi di Supergirl, ma nel finale di serie di Arrow abbiamo visto un quadro più completo della situazione e scoperto quali personaggi sono a conoscenza delle loro vite prima della Crisi sulle Terre Infinite.

A quanto si vede, Moira Queen, Quentin Lance e Tommy Merlyn, tutti tornati in vita dopo il sacrificio estremo di Oliver, sono tutti consapevoli delle loro vite nella vecchia timeline e dove sono morti in varie circostanze. Quindi sono anche consapevoli dei cambiamenti tra le loro vecchie vite e quelle attuali. Quentin ricorda che la figlia Laurel di Terra-1 è morta da eroe. Tommy ricorda di essere morto e che nella nuova realtà è stato sposato con Laurel che tuttavia non esiste più. Tutti conoscono la verità.

Moira parla direttamente del fatto di sapere che il mondo in cui adesso vivono non è esattamente lo stesso di prima, e chiama Earth-Prime "un dono" di Oliver. Mentre la meccanica di come tutto questo sia stato possibile non viene rivelato da lei - ma è probabile che perfino lei non ne sia al corrente - rivela che essere parte del documentario su Freccia Verde è un segno che il mondo adesso sa che la realtà attuale non è più la stessa di prima.

Nell'episodio che riprendeva la stagione di Supergirl (midseason premiere), "The Bottle Episode", J'onn spiegava che non aveva potuto ripristinare la memoria a tutte le persone perché questo avrebbe compromesso le relazioni di chiunque, mandando fuori di testa parecchia gente che non avrebbe sopportato il colpo di questi cambiamenti.

Lo stesso showrunner e produttore Beth Schwartz ha rivelato di quanto sia stato difficile scrivere il finale di Arrow: "Abbiamo avuto grandi discussioni, e ci siamo lasciati la libertà di deviare dal piano. Non siamo contrari a cambiare qualcosa se dalla stanza degli scrittori arriva una grande idea - cosa che accade, francamente, tutto il tempo."

Che ne pensate del finale di serie di Arrow? Ha soddisfatto le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!