Arrow: le foto del terzo episodio ci mostrano il ritorno di Willa Holland

La sinossi del terzo episodio di Arrow ha confermato che Willa Holland sarebbe stata presente, nei panni di Thea Queen. Il suo personaggio riabbraccerà il fratello Oliver Queen (Stephen Amell) e possiamo darle una prima occhiata grazie alle immagini pubblicate nelle ultime ore.

Il set di foto, che trovate in calce all'articolo, ci rivela anche un altro ritorno, quello di Talia Al Ghul (Lexa Doig), che sembra impegnata in una missione al fianco dei fratelli Queen. Ciò sembra un richiamo ai tempi della Lega degli Assassini, il che è comprensibile dato che il produttore esecutivo Marc Guggenheim aveva anticipato che nella stagione conclusiva verranno mostrati diversi momenti iconici degli anni precedenti.

Inoltre, sembra che Mia Smoak (Katherine McNamara) si troverà in una situazione molto pericolosa e la vediamo a tratti sofferente.



Ecco dunque la sinossi dell'episodio, intitolato Leap of Faith: "Oliver si riunisce con sua sorella Thea e i due si ritrovano a esplorare delle catacombe labirintiche dall'aspetto familiare. Nel frattempo, John (David Ramsey) e Lyla (la guest star Audrey Marie Anderson) fanno squadra in una missione speciale".

L'ottava stagione di Arrow è ormai alle porte, con la première che andrà in onda il 15 ottobre su The Cw e, per celebrare il lancio, l'attore David Ramsey ha pubblicato una foto su Instagram dove Amell sfoggia un look che richiama le prime stagioni della serie.