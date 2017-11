Arrow: Gail Simone vorrebbe scrivere un episodio incentrato su 'Canary'

La leggendaria scrittricedi fumetti al femminile quali, ha recentemente rivelato che vorrebbe scrivere un episodio di. In particolare, la fumettista avrebbe delle idee riguardo il personaggio di

A quanto pare, la dichiarazione della scrittrice risale addirittura agli ultimi giorni di ottobre, quando un utente lo domandò - attraverso Twitter - se fosse aperta alla possibilità di scrivere un episodio dello show targato The CW. L’artista avrebbe risposto: “Sì, voglio scrivere un episodio su Canary”.



Una risposta abbastanza prevedibile, se si considera che Black Canary è stato uno dei personaggi scritti dalla Simone durante la sua gestione di Birds of Prey, ma i fan su Reddit hanno cominciato a chiedersi se la risposta dell’artista non vada interpretata diversamente.



Per la precisione, la community di Arrow ha sottolineato che Gail Simone avrebbe anche potuto riferirsi a Laurel “Dinah” Lance di Terra-2, che noi conosciamo come Black Siren (Katie Cassidy), il doppelganger della vigilante di Terra-1 deceduta durante la quarta stagione di Arrow.



Considerando che nel serial sono comparse svariate versioni del personaggio (la più recente è Dinah Drake, interpretata da Juliana Harkavy), qualche fan ha addirittura ipotizzato che Gail Simone - che in passato ha ammesso di non seguire regolarmente Arrow - non sia esattamente aggiornata sui recenti avvenimenti dello show, e che pertanto potrebbe riferirsi a una qualsiasi incarnazione della supereroina.



Sfortunatamente questo quesito rimarrà irrisolto, in quanto (al momento) non vi sono piani perché la Simone scriva un episodio dello show. Chissà che The CW non decida, nei prossimi mesi, di esaudire questa sua richiesta.

Arrow torna domani con una puntata che introdurrà un nuovo villain: Ricardo Diaz (Kirk Acevedo), la versione televisiva del Richard Dragon cartaceo.