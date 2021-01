Arrow, quanto ha guadagnato Stephen Amell? Il patrimonio dell'attore di Oliver Queen

Arrow è una serie televisiva creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg che racconta le vicende del personaggio di Freccia Verde, supereroe protagonista di una serie di fumetti pubblicata da DC Comics.

Questa è stata la prima serie facente parte dell'universo narrativo soprannominato Arrowverse e venne seguita poi da altre serie spin-off come The Flash e Legends of Tomorrow, entrambe inserite nel medesimo universo. Gli showrunner della serie sono Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Marc Guggenheim, mentre il protagonista è Stephen Amell.

Vi abbiamo già parlato dell'attore protagonista di Arrow per descrivervi il suo allenamento, ma oggi vogliamo brevemente mettere le mani in tasca all'attore e capire quanto guadagna. Stephen Amell è un attore canadese che ha un patrimonio netto di 7 milioni di dollari e la maggior parte di essi provengono da diverse famose serie televisive americane e canadesi.

Prima di recitare, Amell ha lavorato nel settore assicurativo per cinque anni in Canada. Ha sempre avuto una passione per la recitazione e ha deciso di trasferirsi a Los Angeles nel 2010. Mentre si dedicava alla recitazione, Amell ha lavorato come istruttore di spin. Non passò molto tempo prima che apparisse in una serie televisiva tra cui Rent-a-Goalie, (dove è stato nominato per un Gemini Award), Queer As Folk, The Vampire Diaries, Dante's Cove, 90210, Heartland e Hung. Nel 2007, Amell ha ricevuto un Gemini Award per il suo ruolo ricorrente come Craig Riddlemeyer nella serie TV canadese ReGenesis.

L'attore, però, è per ovvi motivi meglio conosciuto per il suo ruolo di Oliver Queen nello spettacolo d'azione e avventura Arrow. Da qui ha guadagnato 125 mila dollari a episodio e considerando che le stagioni sono formate da 23 episodi, si arriva ad una cifra annuale di 2 milioni e 875 mila dollari.

Nel frattempo la produzione di Superman & Lois sta procedendo con nuove foto dal set mentre un nuovo teaser di Batwoman è stato rilasciato con Javicia Leslie che prenderà il posto di Ruby Rose.