Arrow: guardate la versione alternativa del costume finale di Stephen Amell

Dopo aver mostrato il look alternativo della Cacciatrice, il concept artist Andy Poon ha diffuso in rete uno dei design presi in considerazione per il costume di Stephen Amell nella stagione finale di Arrow.

"Arrow è giunta alla sua splendida conclusione, e non vedo l'ora di vedere i personaggi introdotti durante il finale in azione" ha scritto Poon su Instagram. "Ecco due varianti di uno dei potenziali aspetti finali di Green Arrow che ho realizzato per la costumista Maya Mani nel corso della sesta stagione. Alla fine, per chiudere la serie, hanno scelto un look più classico che omaggiasse il costume originale. Ma mi sarebbe piaciuto vedere prendere vita anche a questa versione."

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, mostra in effetti un design moderno e piuttosto lontano dal costume originale del personaggio. Voi cosa ne pensate? Avreste preferito un look differente per la stagione finale? Fatecelo sapere nei commenti.

Arrivata alla sua conclusione dopo otto stagioni, Arrow con il suo finale di serie ha lasciato la porta aperta per lo spin-off intitolato Green Arrow and the Canaries, il quale stando al produttore Marc Guggenheim fornirà delle risposte sul passato di Dinah Drake.

In caso ve la foste persa, qui potete trovare la nostra recensione finale di Arrow.