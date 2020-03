Arrow: nessuna guest star si è rifiutata di apparire nel finale della serie

Nel corso del suo recente intervento sul podcast Fake Nerd, lo showrunner e produttore Marc Guggenheim si è soffermato sia sul dietro le quinte del crossover Crisi sulle Terre Infinite che su quello del finale di serie di Arrow.

Tra le tante rivelazioni anche la curiosità secondo cui tutte le guest star apparse nel finale di serie di Arrow sono state tutte più che felici di tornare nella serie e che nessuna di loro ha rifiutato l'offerta di ricomparire: "C'era una varietà di attori della serie che volevamo tornasse per il finale che semplicemente non abbiamo saputo gestire, perché - ed è la parte divertente - nessuno si è rifiutato. Tutti quelli a cui abbiamo chiesto e che non erano nel finale in quel momento stava facendo o un'altra serie o un film. Anche quelli che stavano facendo uno show televisivo è stato difficile raggiungere. Per esempio, Katrina Law è series regular nella serie Hawaii Five-o e la stessa serie si è fatta in quattro per permetterle di partecipare al finale di Arrow, perché il programma era davvero serrato, infatti abbiamo girato la prima parte del funerale senza Katrina. Arrivata dall'aeroporto è andata immediatamente a farsi il trucco e parrucco mentre stavamo girando parte di quella scena".

Non solo, anche personaggi importanti come Melissa Benoist (Supergirl) e Grant Gustin (The Flash) hanno faticato non poco contro i loro programmi e i loro precedenti impegni, ma Guggenheim ha specificato che Beth Schwartz ha fatto sì che tutto filasse liscio: "Anche il coinvolgimento di Melissa e Grant è stato impegnativo, dal punto di vista dei loro impegni, perché entrambi hanno i loro rispettivi show da mandare avanti. Diciamo che abbiamo ottenuto tutti i miracoli che ci servivano, ma Beth Schwartz è stato fondamentale. All'epoca ero così impegnato sulla scrittura del crossover, sull'ingaggiare i vari attori e rendere possibili tutti i vari cameo che era decisamente troppo. Così Beth è corsa in mio aiuto e si è occupata dei programmi degli attori. Se n'è occupata lei, quando io ero troppo stanco per farlo".