Arrow, lo humor nero di Stephen Amell in una foto con Supergirl e The Flash

Dopo 8 stagioni, all'inizio di quest'anno è giunta al termine la serie Arrow, con il destino di Oliver Queen già svelato nel crossover Crisi sulle Terre Infinite. Stephen Amell, che qualche giorno fa aveva postato la sua zucca di Halloween vietata ai minori, ha dato prova di black humor con un'altra immagine pubblicata su Twitter.

Prendendo spunto dal fatto che anche un'altra serie dell'Arrowverse, Supergirl, si concluderà nel 2021, Stephen Amell ha postato un'immagine promozionale che lo raffigura in compagnia di Melissa Benoist e Grant Gustin di The Flash. La didascalia recita "Too soon" (troppo presto), e l'unico personaggio a colori è Gustin, la cui serie è l'unica ancora "viva". L'interprete di Kara Danvers e lo stesso Amell sono invece in bianco e nero.

Qualche giorno fa Stephen Amell ha raccontato di aver dato la sua disponibilità per una stagione 9 di Arrow, parlandone con Greg Berlanti, nel caso la pandemia avesse impedito di girare altre produzioni a Vancouver, ma questa soluzione si è rivelata non necessaria. L'attore è stato colpito in prima persona dal Covid-19, anche se l'ha rivelato soltanto in un secondo momento.

Nonostante il dispiacere per la fine di Arrow, molti fan hanno apprezzato il fatto che la serie si sia conclusa alle condizioni di Stephen Amell, senza trascinarsi ulteriormente. La stessa cosa, più o meno, dovrebbe accadere con Supergirl, anche se molti iniziano già ad avere nostalgia di Melissa Benoist.