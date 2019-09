Arrow: in queste immagini dell'ottava stagione possiamo vederei degli importanti ritorni

Come era stato già annunciato in Arrow 8 ritroveremo alcuni personaggi che hanno accompagnato Oliver Queen nel corso della sua storia. Nei giorni scorsi i fan hanno provato ad ipotizzare le identità di questi personaggi, ma una serie di foto promozionali confermano il ritorno di alcuni degli interpreti preferiti.

Le immagini fanno parte del primo episodio dell'ottava stagione, intitolato "Starling City", e possiamo vedere che Moira Queen e Tommy Merlyn saranno di nuovo presenti in una puntata della serie. Resta da capire come verrà giustificato il loro ritorno: entrambi i personaggi sono morti nelle prime stagioni dello show, inoltre il setting delle foto sembra essere la ormai distrutta magione della famiglia Queen.

Possiamo anche dare un'occhiata al nuovo costume indossato dal personaggio interpretato da Stephen Amell, oltre a lui troviamo Laurel Lance e John Diggle, i tre sembrano pronti ad affrontare le nuove minacce per la loro incolumità. Infine in una foto sono presenti, in abiti civili, Dinah Drake e Rene Ramirez.

La serie andrà in onda il prossimo 15 ottobre, data in cui inizierà la sfida tra Oliver Queen e l'Anti-Monitor nell'ambizioso crossover Crisi sulle Terre Infinite. Se cercate ulteriori indiscrezioni sulla conclusione delle avventure del personaggio di DC Comics ecco una foto di Arrow 8 condivisa da Stephen Amell.