Arrow: in 'Star City 2040' Mia e William saranno i protagonisti di una importante missione

Il sedicesimo episodio di Arrow, dal titolo “Star City 2040”, vedrà i due giovani personaggi al centro di un’avventura dagli interessanti risvolti nel Glades.

ATTENZIONE, SPOILER!

Dopo essere venuti a conoscenza della reale identità di Mia, figlia di Oliver (Stephen Amell) e Felicity, William scoprirà ulteriori informazioni sul passato turbolento della sorellastra Mia e sulla relazione che la legava alla madre. Tenendo conto degli sforzi che l’arciere e Felicity stanno compiendo nel presente al fine di poter garantire un futuro sicuro e alla luce del sole per la piccola Mia, viene da chiedersi il perché questo rapporto madre-figlia venga descritto nella sinossi ufficiale come un percorso di crescita poi non così facile.

VISIONE DEL FUTURO – Mia (guest star Katherine McNamara) e William (guest star Ben Lewis) si avventurano nel Glades per una pericolosa missione. Lì si imbattono in Dinah (Juliana Harkavy), Roy (Colton Haynes) e Zoe (guest star Andrea Sixtos), i quali consegneranno delle notizie devastanti. I flash forward sottolineano i momenti salienti dell’infanzia di Mia con Felicity (Emily Bett Rickards). James Bamford ha diretto l’episodio scritto da Beth Schwartz ed Oscar Balderrama.

In calce alla notizia potrete trovare inoltre una carrellata di immagini dell’episodio che The CW trasmetterà negli Stati Uniti il 18 marzo. Da notare, in particolare, il ritorno di Connor Hawke, interpretato dall’attore Joseph David Jones.

Vi ricordiamo che Arrow è stato rinnovato per una ottava stagione e che quest’ultima rappresenterà il capitolo conclusivo dello show su Oliver Queen / Green Arrow.