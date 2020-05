Arrow, l'inaspettata rivelazione di Juliana Harkavy: 'Non ho ancora visto Birds of Prey'

Prima che Jurnee Smollett-Bell interpretasse Black Canary in Birds of Prey, l'Arrowverse presentava già diverse versioni del personaggio. L'ultima è interpretata da Juliana Harkavy, che dovrebbe tornare come Black Canary nella serie spin-off di Arrow, Green Arrow and the Canaries.

L'attrice che ha vestito per la prima volta i panni di Dinah Drake nella quinta stagione di Arrow, in una recente intervista ha ammesso, stupendo tutti, di non aver ancora visto il film Birds of Prey, ma di avere tutta l'intenzione di guardarlo in un prossimo futuro.

"Non ho visto il film Birds of Prey, ho visto però molte clip online e su Jurnee e ho guardato molto spesso la sua musica. E in realtà sono davvero entusiasta di vedere il film. Il motivo per cui avrei sempre voluto fare musica era perché faceva parte del personaggio dei fumetti. Quindi, ho pensato che fosse molto bello che facesse parte del film. E ora farà parte anche del nuovo show. Penso che sia parte integrante di Black Canary. Ed è anche una cosa abbastanza letterale, si capisce già dal suo nome e infatti sai che lei è un canarino che canta. Quindi, penso che sia veramente molto bello".

L'attrice nell'ultimo periodo di lockdown, è rimasta molto in contatto con il suo pubblico tramite i social, organizzando con i suoi colleghi numerose iniziative benefiche. La serie ha sempre avuto un filo diretto con i fan, e nel corso della varie puntate Arrow ha raccontato storie davvero toccanti. Molti saranno rimasti delusi per la fine definitiva dello show, in tanti continuano a sperare che Stephen Ammel possa far ritorno nell'Arrowverse in qualche modo.